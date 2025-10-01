Nuevas historias llegan a Disney+ en octubre: de 'La suerte' a 'Star Wars: Visions 3'

Además de títulos originales, la plataforma suma la UEFA Women’s Champions League, ampliando su oferta más allá del entretenimiento habitual.

Este mes, Disney+ sorprenderá con una mezcla de géneros y formatos que abarcan desde la comedia hasta la ciencia ficción. Entre los lanzamientos más esperados está La suerte, una serie dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero que se estrena el 8 de octubre. La producción cuenta la historia de David, un taxista que se convierte en chofer de un torero en horas bajas, e invita a explorar el mundo taurino con tintes dramáticos y momentos de humor.

También en el terreno nacional, Entrepreneurs, creada por el dúo cómico Pantomima Full (Rober Bodegas y Alberto Casado), llegará el 23 de octubre. Esta serie de comedia negra explora la ambición y el choque de personalidades en un proyecto empresarial inusual.

En el ámbito internacional y animado, Disney+ presentará el Volumen 3 de Star Wars: Visions el 29 de octubre, regresando con nuevas historias en formato anime que reinterpretan el universo galáctico con estética japonesa.

Además de series y animación, apunta a reforzar su oferta con eventos deportivos en vivo: a partir del 7 de octubre se integrará la UEFA Women’s Champions League, sumando competencia femenina de alto nivel al catálogo de contenido distinto al entretenimiento tradicional.

¿Cuáles son los estrenos de series en Disney Plus en octubre 2025?

High Potential (Temporada 2) (07/10/2025)

“Protagonizada por Kaitlin Olson, sigue a una madre soltera con una mente excepcional, cuyo don poco convencional para resolver crímenes la lleva a una inusual e imparable colaboración con un experimentado detective (Daniel Sunjata). Basada en la popular serie francesa Haut Potentiel Intellectuel(HPI)”.

La estación de las chicas perdidas (08/10/2025)

“Serie original basada en un crimen real ocurrido en el sur de Francia entre 1995 y 2001. Una adolescente desaparece y tres jóvenes son asesinadas en los alrededores de una estación de tren en Perpiñán. Todas son hermosas, de espíritu libre y decididamente independientes”.

La Suerte. Una serie de casualidades (08/10/2025)

“David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, salva al chófer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él. Durante el viaje, David descubrirá un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro será determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubrirán que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar”.

Muerte en la familia Murdaugh (15/10/2025)

“Maggie y Alex disfrutan de una vida privilegiada como miembros de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Pero cuando su hijo Paul se ve involucrado en un accidente náutico fatal, la familia enfrenta una prueba sin precedentes. A medida que se revelan detalles y surgen nuevos desafíos, sus conexiones con varias muertes misteriosas amenazan todo lo que Maggie y Alex aprecian. Inspirada en el popular pódcast Murdaugh Murders”.

Los Hechiceros más allá de Waverly Place- Temporada 2 (19/10/2025)

“En la segunda temporada de Los hechiceros más allá de Waverly Place, Billie (Janice LeAnn Brown) descubre que ser parte de la familia Russo es más complicado de lo que creía, sobre todo ahora que no es la única hechicera en la casa. Justin (David Henrie) debe entrenar a tres jóvenes magos, incluyendo a Roman (Alkaio Thiele) y Milo (Max Matenko), para la Competencia Familiar de Hechicería. Mientras la presión aumenta dentro y fuera de la familia, surge una misteriosa amenaza que podría destruir a los Russo para siempre”.

Entrepeneurs (23/10/2025)

“Gonzalo (Rober Bodegas) es el hijo de un famoso empresario hostelero que se ha dedicado a seguir los pasos de su padre montando bares de copas financiados por él. Ahora su padre se ha cansado de pagarle los negocios a su hijo y, como última oportunidad, le ha cedido un local para que monte algo que no sea otro afterwork en el que pasar el día con sus amigos. Falto de ideas, Gonzalo acude a unas conferencias de emprendimiento y queda prendado del “humo” que vende Jacobo, un autoproclamado gurú entrepreneur (Alberto Casado), con quien se asocia para crear un coworking para emprendedores”.

Visions (Volumen 3) (29/10/2025)

“En esta temporada, la serie promete un nivel de innovación visual sin precedentes, gracias a la artista japonesa Shinya Ohira, quien con su cortometraje Black se sitúa a la vanguardia de esta revolución estética”.

Vampirina: un insti de miedo (29/10/2025)

“La vampira adolescente Vee asiste a una escuela de artes escénicas para cumplir sus sueños musicales mientras mantiene su identidad secreta, enfrentando obstáculos que amenazan con revelarla, y para lo cual un padre protector le asigna un guardián fantasmal”.

¿Cuáles son los estrenos de películas en Disney Plus en octubre 2025?

Casper (01/10/2025)

“En esta película, un terapeuta de fantasmas y su hija Kat se mudan a una mansión encantada, donde conocen al amigable pero solitario fantasma Casper y a sus tres tíos, quienes intentan ahuyentar a los nuevos habitantes”.

Padre de Familia: Música para Halloween (06/10/2025)

“En este nuevo especial, Peter y sus amigos pretenden derrocar al campeón reinante en el Concurso Anual de Calabazas de Quahog por cualquier medio necesario”.

Un asesinato entre nosotros (15/10/2025)

“La trama se desarrolla en la Norte de Suecia en 1852, donde un pastor y su hijo adoptivo sami investigan una serie de asesinatos, mientras enfrentan la oposición de algunos habitantes del pueblo”.

Kiff: La espantosa casa de la señora Mcgravy (31/10/2025)

“Trata sobre cómo Kiff y sus amigos, en la noche de Halloween, entran en la casa para evitar que sea vendida. Allí se encuentran con los fantasmas verdaderos dueños de la casa, Diego y Tyler, quienes también intentan espantar a los nuevos inquilinos, los Plues. Finalmente, Kiff explica la situación, y los fantasmas organizan una fiesta para compensar a los niños y para agradecerles su ayuda, invitando incluso a todo el pueblo”.

¿Qué películas de terror estrenan en Disney Plus por Halloween?

The Night House

La profecía

Las colinas tienen ojos

El retorno de las brujas y su secuela

y su secuela El extraño mundo de Jack

La saga de Halloweentown

La saga de Brujillizas

Opciones más familiares y divertidas:

The Muppets Haunted Mansion (La Mansión de los Muppets)

ZOMBIES

Toy Story of Terror!

