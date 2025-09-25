¿Qué ver en Netflix en octubre?: ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, maratón de ‘Scary Movie’ y más estrenos originales

La plataforma suma cine, series y documentales que van desde lo más oscuro del true crime con miras a Halloween hasta novedades con opciones para todos los gustos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Netflix arrancará octubre con fuerza con nuevos lanzamientos de diversos géneros. Entre ellos destacan Monstruo: La historia de Ed Gein, producción de Ryan Murphy que explora la vida del asesino real cuyas acciones inspiraron varias películas de terror, una de las más esperadas por el público amante de este género.

A continuación, presentamos algunos de los títulos más destacados que faltan estrenar en la plataforma el mes que viene:

¿Cuáles son los estrenos de series en Netflix en octubre 2025?

Hombres de verdad (02/10/2025)

“Cuatro amigos cuarentones se esfuerzan por encajar en el nuevo mundo de la masculinidad moderna. Pero a veces sus mejores intenciones terminan en desastre”.

“La perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense”.

El genio y los deseos (03/10/2025)

“Un milenio después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer estoica. ¿Podrá su magia transformar un mundo rutinario en uno de amor y fantasía?”.

¿Es pastel? Halloween (08/10/2025)

“¿Real o imitación? ¿Dulce o truco? Expertos reposteros crean pasteles de Halloween hiperrealistas en esta edición especial de la exitosa serie de concursos”.

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)

“En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales”.

Románticos anónimos (16/10/2025)

“Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Pero, por alguna razón, entre ellos las barreras no existen”.

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

“Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba”.

La vida soñada del Sr. Kim (25/10/2025)

The Witcher: Temporada 4 (30/10/2025)

¿Cuáles son los estrenos de películas en Netflix en octubre 2025?

Mujercitas (01/10/2025)

“Criadas por una madre obstinada, las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy lidian con dificultades personales, tragedias familiares y sueños en los EE. UU. del siglo XIX”.

Alucinaciones (03/10/2025)

“Un hombre con antecedentes de problemas mentales se muda a la mansión de sus padres fallecidos y comienza a sospechar que la casa podría estar embrujada”.

Steve (03/10/2025)

“En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas”.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)

“La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos”.

Scary Movie: Una película de miedo (04/10/2025)

“En esta parodia de las películas de terror de los 90, un grupo de adolescentes sin suerte pero con un oscuro secreto sufren el asedio de un asesino serial igual de torpe que ellos”.

Scary Movie 2: Otra película de miedo (04/10/2025)

“Dos sacerdotes, un grupo de estudiantes y un profesor son seducidos y aterrorizados por un travieso espíritu que pone una mansión embrujada de cabeza”.

Scary movie 3: No hay dos sin 3 (04/10/2025)

“La tercera entrega de la franquicia trasciende su género, con parodias de «El aro», «El señor de los anillos», «Matrix», «8 Mile: Calle de las ilusiones» y muchas sorpresas más”.

Halloween (07/10/2025)

“Una noche de Halloween, perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente... y su familia”.

La máscara (07/10/2025)

“Un desafortunado empleado bancario descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y le permite dar rienda suelta a sus deseos más profundos”.

La mujer del camarote 10 (10/10/2025)

“En un yate de lujo, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda. Aunque nadie le crea, ella está dispuesta a llegar a la verdad como sea”.

Todos te quieren cuando has muerto (14/10/2025)

“Dos empleados de banco se roban la fortuna de una cliente difunta, pero, sin darse cuenta, provocan a un despiadado grupo de criminales que no parará hasta recuperar su dinero”.

Godzilla (16/10/2025)

“Años después del desastre que destrozó a su familia, un padre y su hijo se reúnen justo cuando Godzilla resurge para luchar contra las bestias que amenazan la humanidad”.

Godzilla vs. Kong (16/10/2025)

“Mientras una antigua rivalidad desata una batalla épica entre dos leyendas, una arriesgada misión revela pistas sobre los orígenes de los titanes”.

Una celebración a su vida y a su obra, eso es ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’. La serie documental de María José Cuevas llega a Netflix este 30 de octubre.@soyjuangabriel pic.twitter.com/KR2QHL0ze4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 28, 2025

¿Cuáles son los estrenos de documentales en Netflix en octubre 2025?

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)

“La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental”.

La vecina perfecta (17/10/2025)

“Una grabación policial revela cómo una disputa de larga data se tornó fatal en este documental sobre el miedo, el prejuicio y las leyes de autodefensa”.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

“Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel”.

Aileen: La reina de las asesinas en serie (30/10/2025)

“Aileen Wuornos fue una rareza, una de las pocas asesinas seriales. Este documental recorre toda su vida: desde los abusos que sufrió en la infancia hasta su condena a muerte”.

¿Cuáles son los estrenos de animes en Netflix en octubre 2025?

ONE PIECE: Zou ① (01/10/2025)

“Luffy y los Sombreros de Paja continúan hacia Zō, una isla que se encuentra en la espalda de un enorme elefante, para reunirse con Sanji y los demás”.

ONE PIECE: Zou ② (01/10/2025)

Winx Club: Vuelve la magia (02/10/2025)

“Bloom, una chica de dieciséis años, descubre que es un hada y se inscribe en una escuela mágica. Allí desarrolla sus poderes, hace nuevas amistades y lucha contra fuerzas oscuras”.

Ranma1/2: Temporada 2 (04/10/2025)

“El caos en el dojo Tendo continúa: Akane y Ranma lidian con una prometida armada con una espátula, un rival con plumas y mal genio, y un pervertido maestro de artes marciales”.

Naruto Shippuden: Temporada 18 (20/10/2025)

“Tras dominar al Diez Colas, Obito obtiene un poder inconmensurable. Naruto, Minato y los demás deben hacer todo lo posible para detenerlo”.

¿Qué películas de terror estrenan en Netflix por Halloween en octubre 2025?

Estas son las cintas que podrás encontrar en la plataforma para celebrar el 31 de octubre:

M3G4N

Un lugar en silencio: Día Uno

¡Huye!

Estación Zombie: Tren a Busan

Corre

Tiburón

De noche con el diablo

Cuando acecha la maldad

Verónica

Pearl

1922

Hermana muerte

La Calle del Terror 1, 2 y 3

Muerte, muerte, muerte

El juego de Gerald

Cría Siniestra

The Old Ways

El Habitante

Creep

Bajo la sombra

Entendí esa referencia EER+ 09 HELLBOUND o RUMBO AL INFIERNO - el próximo éxito coreano Dijimos que hablaríamos 30 minutos, pero al final nos fuimos hasta los 45. Y es que esta serie vale la pena. Si te gustó El Juego del Calamar y te quedaste con ganas de seguir viendo series coreanas, este será (si no lo es ya) el próximo éxito. Y como sabemos que te gusta, vamos 17 minutos SIN SPOILERS y al final rematamos hablando con full detalles y SPOILERS, para que todos puedan escuchar. ADVERTENCIA: esta serie también es adictiva. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00