Marvel Zombies: qué superhérores, lista de capítulos y todo lo que se sabe de la serie de Disney Plus

Conoce todos los detalles de la nueva serie de Disney Plus que llega de la mano del creador de The Walking Dead.

Marvel Zombies es una de las historias más sorprendentes y oscuras dentro del universo de los cómics de Marvel. Las escenas icónicas muestran cómo la ética y la moral de los personajes quedan opacadas por el deseo de alimentarse, ofreciendo un retrato inquietante de lo que pasaría si los poderes se combinaran con un apetito incontrolable.

El éxito de Marvel Zombies, creado por Robert Kirkman (también autor de The Walking Dead), ha llevado a múltiples secuelas, crossovers e incluso adaptaciones animadas como la que se vio en la serie de Disney+ What If…?

Esta reinterpretación del género no solo cautiva a los fans del terror, también plantea una pregunta intrigante: ¿qué sucede cuando los héroes en quienes confiamos para salvar el mundo se convierten en su peor amenaza?

¿De qué trata Marvel Zombies?

La trama transcurre en el Multiverso de Marvel, específicamente en una realidad alterna conocida como Tierra-2149, donde los superhéroes más emblemáticos existen en versiones zombificadas.

Todo comienza cuando un misterioso héroe proveniente de otra dimensión llega arrastrado por el “hambre” y termina desatando una infección que alcanza a los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y prácticamente a toda la comunidad de superhéroes.

Al igual que en los relatos clásicos del género, el virus se transmite por el contacto con la sangre de un infectado, generalmente mediante mordeduras. Sin embargo, Marvel y Kirkman le dieron un giro original: en lugar de ser simples criaturas sin mente, estos zombies conservan sus poderes y rasgos de personalidad, lo que los hace aún más aterradores.

Así, como se mostró en la serie animada What If…?, personajes como Wanda Maximoff pueden convertirse en zombies sin perder las habilidades de la Bruja Escarlata.

Impulsados por una insaciable necesidad de devorar carne, estos superhéroes caídos en desgracia muestran un costado oscuro y brutal, donde incluso los favoritos de los fans pueden protagonizar muertes impactantes o cometer actos atroces.

¿Cuándo se estrena Marvel Zombie y cuántos episodios tendrá?

Marvel Zombie se estrenó este 24 de septiembre y solo tiene cuatro episodios.

Episodio 1: Sobrevivientes solitarios enfrentan un implacable mundo de horrores (38 minutos).

Episodio 2: En la carretera, el apetito por la carne lo gobierna todo (34 minutos).

Episodio 3: La putrefacta muerte saboreará su miedo (33 minutos).

Episodio 4: Un sangriento final (32 minutos).

¿Dónde ver Marvel Zombies online en plataformas de streaming?

La nueva serie sobre los superhérores solo estará disponible en Disney Plus.

¿Qué superhéroes saldrán en Marvel Zombies?

Conoce a los actores que le dan voz a los famosos personajes de Marvel. Entre voces originales y nuevos, aquí verás de quiénes se trata:

Florence Pugh como Yelena Belova

Simu Liu como Shang-Chi

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

David Harbour como Alexei (Red Guardian)

Awkwafina como Katy

Tessa Thompson como Valkyrie

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff (Red Queen)

Paul Rudd como Scott Lang (Ant-Man)

Hudson Thames como Peter Parker (Spider-Man)

Dominique Thorne como Riri Williams (Ironheart)

Wyatt Russell como John Walker (U.S. Agent)

Randall Park como Jimmy Woo

Todd Williams como Blade Knight

