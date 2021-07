La nueva serie "Monsters at Work" centra su historia un día después del final de "Monsters, Inc.", película de Pixar que estrenó en el 2001. | Fuente: Disney+

Han pasado 20 años desde que “Monsters, Inc.” se estrenó en cines, época en la que Pixar empezaba a acompañar a toda una generación –actualmente adultos– con historias que llegaban al corazón y replanteaban nuestras formas de ver la vida. En este aniversario tan especial llega la serie “Monsters at Work”, que se lanzó este miércoles 7 de julio en Disney+.

“Desde el inicio, mi meta era estar seguro de que la audiencia regrese al lugar que aman. Así que trabajé muy duro, y es por eso que tenemos a Billy [Cristal] y John [Goodman] de vuelta, no sería el mismo lugar sin ellos. No sería lo mismo si no luce de esa manera”, detalla el creador de la ficción animada, Bobs Gannaway, en un encuentro virtual con la prensa donde estuvo presente RPP Noticias.

Los niños que nacieron en la década de los 90 tal vez conocieron por primera vez una comedia ingeniosa con películas como “Toy Story”, “Bichos” o “Monsters, Inc.”, aunque es esta última que podría ser la que irónicamente ha tenido más vigencia con las risas a través de los memes. ¿Recuerdas las frases “pon esa cosa horrorosa ahí” o “ya ordenaste tu papeleo”?

A pesar de ser un regreso a la nostalgia, la historia de “Monsters at Work” propone una premisa distinta a la cinta original de Pixar y su precuela “Monsters University”. Esta vez se centra en Tylor Tuskmon, un joven monstruo que se preparó profesionalmente para asustar y consiguió el trabajo soñado justo en el momento que todo el sistema laboral se transforma.

“Nuestra serie toma lugar el día después de que cambiaran los sustos por las risas y hay un gran cambio en el mundo”, comenta Ben Feldman, quien presta su voz a Tyler, y considera que hoy es el mejor contexto para la llegada de la nueva producción de Disney+: “Este es un momento increíble para entrar y hablar sobre cómo lo que realmente necesitamos para unir a todos y hacer para unir a todos es la risa y la comedia”.

Otro “rostro” nuevo en el universo de los monstruos es el de Mindy Kaling, la famosa comediante y actriz cuenta que fue tan “gratificante” haber participado en “Intensamente” que no dudó en volver a trabajar con Pixar. Su personaje es Val Little, a quien describe como “entusiasta, seria y pura”.

“Normalmente interpreto a sociópatas, así que eso es realmente agradable. Y me encanta visualmente lo linda que es. Creo que su paleta de colores es genial. Me encantan los rosas y los naranjas y coincide con su personalidad, que es muy alegre”, agrega sobre su rol en “Monsters at Work”.

“Monsters at Work” presentará a nuevos monstruos como Tylor Tuskmon, Val Little, Roze, entre otros más. | Fuente: Disney+

Mike y Sully regresan en “Monsters at Work”

Hacia el final de “Monsters, Inc.”, los protagonistas Mike Wazowski y James P. “Sulley” Sullivan llevaron el lema “tomar los medios de producción” a la realidad, luego de que descubrieran la explotación y malvados planes que tenía en mente el jefe Waternoose, una araña monstruosa que reflejaba lo más cruel del capitalismo desde su vestimenta hasta sus diálogos.

Un día después, los mejores amigos Mike y Sulley serán los líderes de los cambios en la compañía. “Ellos están cosechando risas en el piso de risas. Ya no es el piso de sustos y ellos están a cargo”, asegura Billy Crystal, actor que da voz al personaje verde de un solo ojo. “Y tengo que lidiar con un par de personajes además de Tyler”.

“Mike tiene responsabilidades. Al final de ciertos episodios, él tiene una clase de comedia donde intenta enseñar a otros monstruos a ser graciosos. Hemos tenido un gran momento juntos inventando [esas escenas] y tratando de ser divertidos cuando Mike realmente no lo es”, adelanta acerca de lo que se verá en la serie.

Mientras tanto, “Monsters at Work” será el escenario ideal para que el recordado ‘Gatito’ pueda desarrollar mucho mejor sus aptitudes. “Sully está intentado manejar el entusiasmo de Mike ahora que él es un coejecutivo. Es un poco más pragmático”, explica Bobs Gannaway y la voz del gigante azul, John Goodman, añade: “Es más divertido hacer reír en vez de asustar. No lo sé, el corazón de Sulley estaba allí, él quería ser este tipo grandote que asusta, pero realmente pienso que encontró su ritmo ahora”.

“Monsters at Work” estrenó este miércoles 7 de julio a través de la plataforma digital Disney+.

NUESTROS PODCASTS

¿Es la pareja Tom Hiddleston/Owen Wilson la que mejor química tiene en las series de Marvel? Usualmente esperaríamos a que la temporada termine, pero con cuatro episodios (de seis) emitidos, la ficción protagonizada por el dios del engaño ya merece que le dediquemos su primer podcast (prometemos hacer otro cuando finalice).