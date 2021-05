"The Bad Batch": Disney estrena el tráiler de la nueva serie animada del universo de Star Wars | Fuente: Disney+

A tan solo un día del debut de "The Bad Batch", la nueva serie animada del universo de Star Wars, Disney anuncia que su nuevo tráiler ya está disponible.

La serie original animada de Lucasfilm exclusiva para Disney Plus hará su debut el martes 4 de mayo con un estreno especial de 70 minutos, y a partir del viernes 7 estrenará un nuevo episodio cada semana.

“The Bad Batch” sigue a los clones experimentales de élite de El Lote Malo, que aparecieron por primera vez en “Star Wars: la guerra de los clones”, mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido, tras la Guerra de los Clones.

Cabe recordar que los integrantes de El Gran Lote, una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto de sus hermanos de la Armada de los Clones, poseen cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable.

“The Bad Batch” cuenta con la producción ejecutiva de Dave Filoni (“The Mandalorian”, “Star Wars: la guerra de los clones”), Athena Portillo (“Star Wars: la guerra de los clones”, “Star Wars Rebels”), Brad Rau (“Star Wars Rebels”, “Star Wars: La resistencia”) y Jennifer Corbett (“Star Wars: La resistencia”).

Estreno en el Día de Star Wars

Como parte de los planes para continuar con la franquicia creada por George Lucas, Disney había revelado un listado de películas y series para este 2021 y los próximos años. Uno de las ficciones animadas será “The Bad Batch”, que seguirá la historia de un grupo de clones que aparecieron en la última temporada de “The Clone Wars”.

¿Por qué se estrenará el 4 de mayo? Para quienes no son seguidores de “Star Wars”, dicha fecha es conocida como el Día celebración de la saga en referencia a la frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), por lo que, se inspiró en un juego de palabras por la fonética de “Fourth” en inglés.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras