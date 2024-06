'El Pingüino' alista su alianza con la villana Sofia Falcone en nuevo avance de la serie

El Pingüino, la serie spin-off de la película The Batman de Matt Reeves, estrenó un nuevo adelanto con el protagónico de Colin Farrell como el popular villano de Ciudad Gótica. Por medio de un video difundido en YouTube este jueves 20 de junio, Max mostró escenas inéditas del programa que promete generar revuelo en la saga.

En el registro audiovisual, de casi 2 minutos, se puede ver a Farrell llegar a Ciudad Gótica luego de la muerte de Camine Falcone, el poderoso jefe de la mafia. "Ahora que Camine está muerto, yo tomaré las decisiones", señala Oswald 'Oz' Cobblepot, el popular Pingüino.

Es así como el villano, y enemigo de Batman en el cómic, comienza a planear su estrategia para apoderarse de la ciudad. "Los Falcone aún se están lamiendo las heridas. Están distraídos. Es momento de quitarles el negocio", sostiene.

Seguidamente, aparece Sofía Falcone, interpretada por Cristin Milioti. Sofia es la hija de Camine Falcone y la nueva cabecilla de la mafia que buscará consagrar el trabajo de su padre.

"Soy la hija de Don Falcone, pero él está muerto. La familia piensa que estoy acabada. No estoy acabada (…) Me niego a dejar que estos viejos me sigan despreciando. Ahora voy a tomar lo que es de ellos. Y voy a obligarlos a arrodillarse", señaló la nueva antagonista de la serie, El Pingüino.

Cristin Milioti interpreta a Sofia Falcone, hija de Carmine Falcone, en serie 'El Pingüino'. | Fuente: Warner Bros

El Pingüino y Sofía Falcone tienen primer encuentro en la serie

En otro momento, se ve cómo 'El Pingüino' quiere convencer al hijo menor de Colin Farrell para poder aliarse con él. "Mi padre murió hace una semana. ¿Quieres tomar lo que es mío?", le reclama el joven.

Sin embargo, en búsqueda de aumentar su poderío, 'El Pingüino' tiene un inesperado encuentro con Sofía Falcone, quien está dispuesta a formar una alianza para apoderarse de Ciudad Gótica.

"¿Sabes, Oz? La gente te subestima, pero yo no. Yo siempre he sabido que eras capaz de más", le dice Sofia al villano, quien se muestra en diversas escenas de explosiones, disparos, besos y otros momentos reveladores de la serie.

¿De qué trata la serie 'El Pingüino' y cuándo se estrena?

El Pingüino será una de las primeras producciones del nuevo universo DC. La producción tendrá ocho episodios, siendo una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla The Batman, de Warner Bros.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, que escribe y actúa como showrunner, Craig Zobel, que dirige los tres primeros episodios, Bill Carraro y Daniel Pipski.

Ambientada una semana después de los acontecimientos de The Batman (2022), la serie explora el ascenso de Oz Cobblepot en el inframundo de Ciudad Gótica.

"Nunca lo subestimes. El próximo capítulo en The Batman saga de Matt Reeves. Colin Farrell nominado a los Premios de la Academia es El Pingüino en la nueva serie Max Original que llega este septiembre al streaming en Max", se lee en el post compartido en Instagram.

Nueva serie 'El Pingüino', de Matt Reeves, se transmitirá en Max en setiembre.Fuente: Max

¿Quiénes actúan en la nueva serie 'El Pingüino'?

Colin Farrell interpretará a Oswald 'Oz' Cobblepot, el villano de Batman conocido como ‘El Pingüino’. El actor estará acompañado de un destacado elenco conformado por: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Michael Zegen, entre otros.

