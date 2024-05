Star Plus y Disney Plus se fusionan: ¿desde cuándo se puede ver el contenido en streaming?

Star Plus se incorporará a la plataforma de streaming de Disney Plus. En efecto, las películas, series y transmisiones deportivas de ESPN que se veían por Star Plus ahora se sumará a la parrilla de Disney Plus como parte del proceso de innovación y un relanzamiento de revolución digital para facilitar las suscripciones y la experiencia a los usuarios y consumidores.

Asimismo, se confirmó que el nuevo plan denominado ‘Disney + Premium’ estará disponible desde el próximo 26 de junio sumando las producciones de 20th Century Fox con contenido más adulto en series como Los Simpsons, Chucky, Los expedientes secretos X, Shogun, entre otras, que forman parte de Star Plus.

Ahora, las personas solo tendrán que hacer una sola suscripción para poder ver todos los contenidos tanto de Disney Plus como de Star Plus. “Los usuarios seguirán disfrutando de descargas, reproducción y uso de dispositivos en simultáneo como hasta ahora”, señala el comunicado de Disney.

Es así como The Walt Disney Company uniformiza en un solo catálogo todos los contenidos de entretenimiento en series, documentales, deportes, películas, y demás secciones que conformará la plataforma Disney+ Premium.

“No se modificará la forma de administrar la suscripción, como actualizar información de pago, cambiar de plan o ver el historial de facturación. Se podrá administrar el plan como siempre desde los ajustes de la cuenta de Disney Plus”, sostiene la industria.

Todo el contenido de Star Plus estará en Disney Plus Premium. | Fuente: Star Plus

¿Cuáles serán las segmentaciones del contenido de Disney+ Premium?

Disney+ Premium segmentará su contenido en dos secciones principales entre las cuales está Star donde los usuarios podrán encontrar películas icónicas como Titanic, El cisne negro, Corazón valiente, entre otras. Además, de las nuevas películas de Searchlight, 20th Century Studios y series de FX, entre otros proyectos originales de Latinoamérica.

Del mismo modo, se tendrá otra sección titulada ESPN donde los amantes del deporte podrán disfrutar de diferentes disciplinas como fútbol, baloncesto, futbol americano, tenis, y muchos otros deportes que serán de transmisión exclusiva.

Por otro lado, Disney Plus mejorará los controles parentales de los suscriptores. Ahora podrán proteger sus cuentas con un PIN estableciendo límites de acceso, de acuerdo con el contenido. De igual manera, habrá perfiles infantiles conocidos como ‘Modo junior’ para los menores de edad que quieran disfrutar del contenido animado de la plataforma.

X-Men ‘97 es una de las últimas series animadas de Disney Plus. | Fuente: Disney+

¿Cuáles son los planes de suscripción para Disney+ Premium?

Como parte de su relanzamiento, Disney Plus ha establecido nuevos planes de suscripción que estarán disponibles desde el 26 de junio ofreciendo varias opciones y contenidos.

Uno de ellos es el plan Premium establecido por Disney. Por otro lado, también estará disponible el plan Disney+ Estándar siendo el más económico de la plataforma de streaming.

“En caso de tener varias suscripciones activas, se podrá consolidar la facturación a partir del 26 de junio de 2024. Se mantendrá una suscripción activa con acceso a Disney+ y Star+ desde una única aplicación de Disney+ sin necesidad de hacer nada”, explica Disney.

Disney Plus Premium será el nombre del nuevo plan de la fusión entre Disney Plus y Star Plus.Fuente: Disney Plus/Star Plus

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis