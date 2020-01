“Friends”: Reunión de los protagonistas es un “quizás”, dice el director de HBO Max

"Friends" llegará a HBO Max. | Fuente: Instagram

Una secuela de “Friends” podría quedar solo en el deseo de sus fans y de HBO Max, de acuerdo con las declaraciones del director de contenidos de la plataforma de streaming, Kevin Reilly.

Reilly confesó que “todos están interesados” en reunir a las estrellas de la exitosa serie “Friends”, “sin embargo, parece que no podemos lograr que todos los interesados se pongan de acuerdo”.

“Así que hoy, desafortunadamente, sigue siendo un quizás”, lamentó Reilly en su participación para Television Critics Association.

En noviembre pasado, The Hollywood Reporter informó que el elenco y los creadores de “Friends” estaban en conversaciones para una reunión especial en HBO Max. En ese momento, Reilly reconoció que las conversaciones son reales, pero indicó que este no sería un resurgimiento del espectáculo de 25 años.

Asimismo, la actriz Jennifer Aniston confirmó que se estaban haciendo esfuerzos para lograr algo, pero, definitivamente, no un relanzamiento de “Friends”.

Por su parte, Marta Kauffman y David Crane, directoras de la serie “Friends”, aseguraron que la historia en Central Park ya acabó y descartaron realizar una nueva producción con el elenco.

"No vamos a hacer un programa de reencuentro ni un reboot", explicó Kauffman durante la celebración del 25 aniversario de “Friends” del pasado septiembre. "Hicimos la serie que queríamos hacer. Conseguimos que saliera como queríamos y le pusimos el lazo para regalo", añadió Crane.

La serie, que se transmitió de 1994 al 2004, tuvo una popular reposición en Netflix hasta que HBO Max ofreció más dinero y, en mayo, “Friends" debutará en la nueva casa de streaming.

Actor de Friends falleció

Stan Kirsch, quien dio vida a Ethan, un joven que enamora a Mónica Geller (Courtney Cox) y que confiesa que es menor de edad, falleció a los 51 años. según confirmaron fuentes policiales a TMZ.

El actor también participó en "Highlander", donde interpretó a Richie Ryan durante seis temporadas. Sin embargo, su papel más famoso fue en la serie "Friends". Tras el fallecimiento, su esposa envió un mensaje a los seguidores del artista.

"No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes", expresó.