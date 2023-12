'La sociedad de la nieve', nominada a los Globos de Oro 2024 a película de habla no inglesa

La película española La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, ha recibido una nominación a la 81 edición de los premios Globo de Oro, específicamente en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Este logro la posiciona como la única representante de habla hispana en la contienda, según informó la organización de los premios.

Tras capturar la atención de la crítica internacional, compite con otras obras destacadas en la categoría, como la francesa Anatomy of a Fall, la finlandesa Fallen Leaves, la italiana Io Capitano, la estadounidense en coreano Past Lives y la estadounidense-británica-polaca The Zone of Interest,

La película de Bayona, reconocido por éxitos como El orfanato y Lo imposible, tuvo el honor de clausurar el Festival de Cine de Venecia y fue seleccionada para representar a España en la 96 edición de los premios Oscar.



¿De qué trata La sociedad de la nieve?

En su película más reciente, Bayona no solo revive la infame tragedia aérea de un equipo de rugby en 1972, sino que también explora las motivaciones de los 16 sobrevivientes de un total de 45 pasajeros, quienes lucharon por 72 días en uno de los entornos más desafiantes de España, Uruguay, Chile y Argentina.

Producida por Netflix y protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, la película narra las dificultades y dilemas profundos que enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluyendo la desgarradora realidad de la antropofagia, y destaca por la participación activa de los verdaderos protagonistas en el proyecto.

Barbie lidera las nominaciones al Globo de Oro

La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, ha superado todas las expectativas al liderar las nominaciones de los Globos de Oro 2024 con un total de nueve menciones. Estas incluyen las categorías principales como Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Dirección y Mejor Guion. Cabe destacar que también competirá consigo misma en la categoría de Mejor Canción Original, acumulando tres nominaciones en este apartado.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie y que relata las fascinantes aventuras de la icónica muñeca de plástico de Mattel, se posiciona como la favorita en esta edición de los premios. Le siguen de cerca, con ocho nominaciones, Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, mientras que Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, obtuvieron un total de siete menciones cada una.