“Gossip Girl”: Mira el tráiler del nuevo reboot de la serie | Fuente: Captura

Luego de ocho años de ausencia. La serie de televisión “Gossip Girl” vuelve a las pantallas gracias al reboot que HBO Max emitirá a partir de este 8 de julio.

En el tráiler lanzado por WarnerMedia confirma que la conocida serie que enganchó a más de uno con su trama de chismes y escándalos, tiene como escenario principal la misma escuela privada de Nueva York que la serie original del 2007.

“Te has puesto muy cómodo pensando que tienes el control de tu imagen, de tus acciones. Has olvidado una cosa. Puedo verte. Y antes de que termine me aseguraré de que tú también te veas”, dice la narradora del video de adelanto de “Gossip Girl”.

Para los que han visto la serie original de la serie, la voz resultará bastante familiar porque para este reboot se ha convocado a la actriz Kristen Bellt que regresa como narradora.

El elenco de la serie lo encabeza la actriz Emily Alyn Lind junto a Eli Brown, Whitney Peak, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock, Zion Moreno, Savannah Lee Smith y Tavi Gevinson.

"Los secretos no son divertidos... a menos que provengan de Gossip Girl", se lee en la descripción del video de HBO Max "Ella ha vuelto y es más mala que nunca".

El objetivo de esta nueva producción es actualizar el formato de la serie original de “Gossip Girl” por lo que la inclusión de las redes sociales y la tecnología serán elementos fundamentales en esta nueva trama.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.