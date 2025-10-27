Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears con el icónico look de 'Oops… I Did It Again' [VIDEO]

Paris Hilton inició la semana de Halloween con un homenaje a su amiga Britney Spears, recreando el recordado atuendo rojo del video musical de la 'Princesa del pop', “Oops… I Did It Again”.

La empresaria y cantante compartió en Instagram un video y una serie de fotografías en las que aparece con el mismo traje de látex rojo que Spears popularizó en el año 2000.

En las imágenes, Hilton posa sobre un escenario que imita el paisaje marciano del videoclip original. Su esposo, Carter Reum, también participó en la sesión caracterizado como el astronauta que acompaña a Britney en el video.

Además, Paris aprovechó la ocasión para promocionar en las fotografías su nueva marca de perfume.

Paris Hilton ya había homenajeado a Britney Spears en Halloween de 2023

Esta no es la primera vez que Paris Hilton se disfraza inspirada en Britney Spears. Para Halloween de 2023, ya había rendido tributo a la cantante con el atuendo del video de Toxic.

"En honor a nuestra reina, feliz Halloween", fue el mensaje con el que Hilton acompañó las imágenes que demostraron que su disfraz era prácticamente idéntico al original. "Los íconos apoyan a los íconos", añadió en aquel entonces.

En el videoclip original, Britney se convertía en una sensual azafata de avión con un llamativo conjunto azul, escote pronunciado y gorrito a juego. Paris Hilton replicó con precisión cada uno de los detalles. Incluso utilizó un neceser con forma de teléfono para imitar el que es, sin duda, uno de los looks más icónicos de Spears.