Con video y baile: 'La Tigresa del Oriente' lanza cover en español de 'Thriller', de Michael Jackson

'La Tigresa del Oriente' lanza cover en español de canción 'Thriller', de Michael Jackson. | Fuente: Instagram (tigresadeloriente)

Judith Bustos, conocida como 'La Tigresa del Oriente', lanzó su propia versión de Thriller, la icónica canción de Michael Jackson y uno de los temas más populares en la historia de la música.

Por medio de sus redes sociales, la artista peruana de 79 años compartió el último martes el adelanto del proyecto dándole su estilo característico en un video que ya se volvió viral en redes sociales.

En el adelanto, se ve a La Tigresa del Oriente sentada en un cementerio. La cantante, quien personifica a un zombi, luce la clásica chaqueta roja de Michael Jackson y un atuendo oscuro mientras se levanta y camina hacia la calle en medio de la noche.

“Es medianoche. Yo te asecho en la oscuridad. Bajo la luna vez algo que te empieza a asustar. Quieres gritar, pero este rock te quita el aliento. En las tinieblas me siento una felina fantasmal”, se escucha cantar a la intérprete.

Seguidamente, se ve un humo saliendo en medio de la calle y a unos bailarines con disfraces de zombis y monstruos acompañando a La Tigresa del Oriente a realizar la popular coreografía de Thriller, video protagonizado por Jackson de un millón de dólares siendo uno de los más costosos de la época.

“Soy La Tigresa (…) Estoy bien 'Thriller'. Thriller night. Nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar. Estoy bien 'Thriller'. Thriller Night. En este Halloween estoy bien thriller, thriller, Tonight (…)”, exclama Bustos mientras saca sus afiladas uñas ante las cámaras moviéndose al ritmo de la canción. “Te lo dice tu Tigresa del Oriente”, concluye.

Michael Jackson lanzó el álbum Thriller en 1982 con uno de los videos musicales más icónicos. | Fuente: YouTube: Michael Jackson

¿Qué se sabe de la versión de 'Thriller', de La Tigresa del Oriente?

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, lanzó su canción llamada 'Estoy bien Thriller', inspirada en el clásico tema del fallecido cantante Michael Jackson.

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la también actriz recalcó que su proyecto es "un cover en español" del 'Rey del pop' dándole su estilo peculiar de una felina y su humor característico.

El videoclip, de su versión de Thriller, contó con la dirección creativa del productor Tito Silva siendo acompañada por los bailarines: Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Alvarez y Bryan Montoya.

Hasta el momento, el adelanto tiene más de 195 mil me gustas en Instagram y más de 14 mil comentarios y ya viene siendo compartido por varios portales en Internet.

Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente', es una popular celebridad de Internet peruana. | Fuente: Instagram (tigresadeloriente)

Videoclip de Thriller sigue siendo uno de los más vistos tras más de 40 años

El 2022, Thriller, considerado como uno de los discos más exitosos en toda la historia de la música, cumplió nada menos que 40 años. Marcó un punto de quiebre para esta industria, no solo por su estructura como tal, sino por el concepto que explotó, el marketing que impuso y, sobre todo, la manera en cómo Michael Jackson se volvió una estrella a nivel mundial participando en cada uno de los detalles.

Lo más impactante fue el video promocional que hizo Michael Jackson sobre Thriller. Se enfocó en los zombis y muertos, generando un aura sumamente terrorífica. El clip duró 14 minutos y, para la época, fue todo un suceso, porque los videos promocionales no eran mayores a tres minutos. Michael marcó la pauta.

El tema Thriller se rodó en una casa ubicada en Los Ángeles, California. Para ser exactos, en la Carrol Avenue. La canción, protagonizada por Jackson, también se hizo en un cementerio ubicado en el Charlotte Jane Memorial Park, en el barrio de Coconut Grove, en Miami, Florida. Actualmente, el videoclip de Thriller cuenta con más de 1,079 millones de reproducciones en YouTube.