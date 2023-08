HBO Max: 'El gato con botas 2', 'Barco Fantasma' y más estrenos para agosto 2023

El catálogo de HBO Max se renovó para agosto. Películas como Barco Fantasma estarán disponibles desde la próxima semana, además, también podrán disfrutar de la programación de series como Dinastía de los Lakers que contará cómo Los Ángeles Lakers se convirtieron en el equipo de baloncesto profesional más exitoso de la década de 1980.

Por otro lado, uno de los títulos que más esperan los fanáticos del servicio de streaming es que el 4 de agosto se estrenará El gato con botas 2, la secuela que muestra a Gato Kitty ‘Patitas suaves’ y Perrito en un viaje lleno de aventuras por los cuentos de hadas y que le hará un guiño a Shrek 5.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de HBO Max para agosto 2023.

Series

2 de agosto

The OC

7 de agosto

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers - temporada 2

9 de agosto

Fantastic Friends

10 de agosto

Kung Fu - temporada 3

Rap Sh!t - temporada 2

17 de agosto

A través del armario

20 de agosto

La torre - temporada 2

24 de agosto

Te quiero y me duele

31 de agosto

Adventure Time: Fionna and Cake

Películas

4 de agosto

Cuestión de justicia

El gato con botas 2

El exorcista del Papa

Dog: un viaje Salvaje

11 de agosto

Ghost ship (Barco fantasma)

La reina de los condenados

18 de agosto

Operación Dragón

25 de agosto

Las niñas

Documentales

3 de agosto

Masacre en la escuela: la tragedia de las niñas de Realengo

14 de agosto

Telemarketers

17 de agosto

Tracy Morgan: Takin' It Too Far