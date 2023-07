Murió a los 25 años Angus Cloud, actor de 'Euphoria'

Euphoria ha perdido a una de sus estrellas en ascenso. El actor Angus Cloud, quien le dio vida a Fezco en la serie de HBO Max, murió este lunes 31 de julio a los 25 años. La familia ha comunicado su deceso por medio de una carta enviada a CNN.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus Cloud fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, se lee en el mensaje.

Tras el anuncio de la muerte de Angus Cloud, la familia pidió respeto por el difícil momento que están pasando: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

En el 2019, Angus Cloud logró reconocimiento al aparecer en la primera temporada de Euphoria donde su personaje era un gran amigo de Rue, protagonizada por Zendaya.

Angus Cloud le dio vida a Fezco en las dos temporadas de 'Euphoria', serie de HBO Max.

Angus Cloud iba a estar en Euphoria 3

Hace unos meses, Angus Cloud habló sobre Fezco, el personaje que interpreta en la popular serie de HBO Max, Euphoria. Como se recuerda, Fezco es un microcomercializador de drogas y en el último episodio de la serie fue arrestado por la policía debido a un crimen cometido por su hermano menor Ashtray, quien termina muerto después de un intenso tiroteo.

La escena fue grabada con expolicías, que hicieron de efectivos SWAT, lo cual le aportó bastante más realismo. “Fue muy trabajoso. Me rompí la voz. Yo estaba gritando y gritando. Incluso cuando la cámara cortaba, a veces me daba la vuelta, y todavía me apuntaban con las armas, y yo estaba como, 'Oh, mierda. Esto da miedo’. Porque parecía real”, reveló el actor para The Hollywood Reporter.

Sobre la muerte del pequeño Ashtray dijo que, al ser la persona por la que Fez sentía mayor preocupación, le va a costar mucho superarlo cuando inicie la tercera temporada. Aunque ve el futuro de su personaje con buenos ojos: “Todo el mundo puede cambiar, ¿sabes? Es solo un sobreviviente. Va a encontrar la manera de sacar lo mejor de las situaciones”.

Esta no es la primera vez que su personaje escapaba de la muerte, ya que Fezco no debía pasar de la primera temporada de Euphoria. Sin embargo, por el buen trabajo de Angus Cloud, fue cobrando cada vez mayor protagonismo.