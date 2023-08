'Euphoria': ¿Qué pasará con Fezco en la temporada 3 tras la muerte de Angus Cloud?

El fallecimiento de Angus Cloud ha conmocionado al mundo de la televisión ya que era una estrella en ascenso. Ganando fama mundial como Fezco en Euphoria, tomó relevancia en la segunda temporada y se convirtió en uno de los personajes favoritos por el público.

En octubre del año pasado, el actor norteamericano soñaba con empezar a grabar la tercera parte y ver cómo crecía o cuál era el futuro de su personaje:

“No puedo esperar para volver a trabajar con todos. Siento que ha pasado demasiado tiempo. No puedo esperar para ver a todos y trabajar en el set nuevamente”, comentó Angus Cloud en ese entonces.

La relación de Fezco y Lexi

Hasta el momento no se sabe qué pasará con la tercera temporada de Euphoria ya que la producción ni la plataforma de streaming se han pronunciado sobre ello. No obstante, cabe resaltar que en la serie, Fezco comenzaba una historia de amor con Lexi, interpretado por Maude Apatow y quedó en stand by.

“Creo que es muy refrescante cuando la relación se siente tan inocente y dulce, como en el último episodio que vimos [el episodio 6], ni siquiera se besan. Solo se cogen de la mano, lo suyo se está construyendo muy lentamente”, dijo la actriz hace unos meses para Entertainment Weekly.

La protagonista de Euphoria no dudó en destacar cómo fue trabajar con Angus Cloud: “Me encanta trabajar con Angus. Creo que es un gran actor y nos divertimos mucho trabajando juntos. Así que, por razones egoístas, espero que podamos hacer más escenas juntos, porque es divertido. Es simplemente un gran compañero. Está siempre tan presente y es tan talentoso, así que sí, me encanta trabajar con él, así que me encantaría seguir haciéndolo”, dijo en febrero de 2022. ¿Qué pasará con la relación de Fezco y Lexi?

Lo que sucedió en el último capítulo de Euphoria 2 fue que Fezco se enfrenta a la policía porque era comercializador de drogas. En medio del fuego cruzado, una bala impacta en el estómago de Fezco, dejándolo gravemente herido y cayendo al suelo, pero no fue para él sino para su hermano Ash.

Antes de que lleguen las autoridades, iba a ir a la obra de Lexi por lo que estaba vestido con smoking, le compró un ramo de rosas y le escribió una carta. ¿Será el fin de un romance que no llegó a inciar?

Fezco (Angus Cloud) y Lexi (Maude Apatow) cantan 'Stand By Me', de Ben E. King. Una de las mejores escenas de 'Euphoria'. | Fuente: HBO

Angus Cloud murió a los 25 años

Euphoria ha perdido a una de sus estrellas en ascenso. El actor Angus Cloud, quien le dio vida a Fezco en la serie de HBO, murió el lunes 31 de julio a los 25 años. La familia ha comunicado su deceso por medio de una carta enviada a CNN.

“Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus Cloud fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, se lee en el mensaje.

Tras el anuncio de la muerte de Angus Cloud, la familia pidió respeto por el difícil momento que están pasando: “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”.

En el 2019, Angus Cloud logró reconocimiento al aparecer en la primera temporada de Euphoria donde su personaje era un gran amigo de Rue, protagonizada por Zendaya.