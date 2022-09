Elizabeth Olsen alcanzó fama global al interpretar a Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Rich Fury

En 'Game of Thrones', la actriz Elizabeth Olsen podría haber sido Daenerys Targaryen, aquel personaje que finalmente recayó sobre los hombros de Emilia Clarke. Así lo reveló una vez la intérprete de Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, y lo recordamos ahora que está voceada para formar parte del elenco de la siguiente entrega de 'House of the Dragon'.

"Cuando empecé a trabajar, hacía audiciones para todo. Me gusta hacerlo. Había olvidado que audicioné para interpretar a Khaleesi", sostuvo la estrella de Hollywood para el portal Vulture. Esto ocurrió durante los inicios de su carrera en la industria cinematográfica, hace aproximadamente diez años.

Elizabeth Olsen y su audición para 'Game of Thrones'

De acuerdo con Elizabeth Olsen, se trató de uno de los procesos de casting más extraños por los que pasó. "Fue la audición más incómoda que he tenido. (...) No sabían si quería que Daenerys tuviera un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: ‘Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición’. Yo recuerdo esa", dijo.

Pero no fue el único episodio lamentable por el que la menor de las hermanas Olsen atravesó mientras audicionaba para el papel en 'Game of Thrones'. "Cuando Khaleesi era quemada viva y tenía que hacer este gran discurso, yo estaba en un cuarto muy pequeño con el equipo. Y fue muy malo", indicó para el programa 'Live with Kelly and Ryan'.

Elizabeth Olsen podría ingresar a 'House of the Dragon'

Alguna vez, Elizabeth Olsen se confesó una fanática de 'Game of Thrones', sobre todo del actor Kit Harington, quien daba vida a Jon Snow. "Es como si él me hubiera lavado el cerebro", dijo en una oportunidad. De ahí que a muchos fans les llene de ilusión ver a la intérprete de la Bruja Escarlata que ingrese a la segunda temporada de 'House of the Dragon'.

El sueño podría cumplirse. Y es que, según fuentes del medio Giant Freakin Robot, Olsen se encuentra en negociaciones para sumarse al elenco de la próxima entrega de la serie inspirada en el libro de George R.R. Martin. Sin embargo, por el momento, ni la actriz ni la cadena televisiva encargada de la precuela confimaron ni desmintieron dicha información.

HBO renovó "House of the Dragon" por una segunda temporada | Fuente: HBO

'House of the Dragon', segunda temporada confirmada

HBO renovó por una segunda temporada la serie 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones', que se estrenó el pasado 21 de agosto, confirmó este viernes la plataforma a través de sus redes sociales oficiales.

'House of the Dragon' logró reunir la mayor audiencia en Estados Unidos para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la compañía.

Basada en la novela 'Fuego y sangre', de George R.R. Martin, la serie de diez capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de 'Game of Thrones' y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.





