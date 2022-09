HBO y Amazon han comenzando esta nuevas tendencia. | Fuente: Twitter

Cambiando su forma de competir, los diferentes servicios de streaming han empezado a presumir el número de espectadores de sus shows originales, dejando de ocultar estas cifras a sus millones de suscriptores.

Además de los tops internos que plataformas como Netflix han lanzado, ahora la competencia se está empezando a marcar en los estrenos de sus series originales, siendo HBO Max y Amazon Prime Video las que han comenzado este duelo particular.

HBO presume de la franquicia de Game of Thrones

Con el estreno de ‘House of the Dragon’, HBO inició esta nueva tendencia.

Según la cadena, la nueva producción del universo de 'Game of Thrones' fue vista en 9,99 millones de hogares en Estados Unidos, entre el canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max. "Tuvo la audiencia más grande para cualquier nueva serie original en la historia de HBO", agregó la compañía.

Previamente, habían señalado que la segunda temporada de Euphoria era la más vista de todos los tiempos para la cadena.

‘House of the Dragon’, que tiene lugar casi 200 años antes de ‘Game of Thrones’ y se centra en la familia de los Targaryen y su letanía de dragones, obtuvo críticas sólidas con una puntuación del 85% en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes.

Amazon saca gala de ‘Anillos de Poder’

Por su parte, Amazon ha hecho lo propio con su megaproducción basada en ‘El Señor de los Anillos’ llamada ‘Los Anillos de Poder’.

De acuerdo con el servicio de streaming, 25 millones de personas han visto el primer episodio de la serie, “rompiendo todos los récords anteriores”. Con dicho número, superó cualquier estreno en la historia de la plataforma.

Como tal, es una de las primeras veces que Prime Video habla de números: ni en famosas series como 'The Boys' lo ha hecho.

Los episodios se transmitirán semana a semana hasta el final de temporada, el 14 de octubre.

Al parecer, veremos más revelaciones de cifras de espectadores en series en específico de cada servicio. Netflix y Disney Plus son las que mayores suscriptores tienen en el mundo, por lo que podríamos esperar sorpresas cuando estas decidan revelar la información.

