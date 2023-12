'House of the Dragon' regresa: HBO publica el primer vistazo de su segunda temporada

El regreso de House of the Dragon, el spin-off de la exitosa Game of Thrones, está cada vez más cerca. A través de su cuenta oficial de X, HBO dio a conocer los afiches de la segunda temporada de la serie de fantasía épica. En este adelanto, destaca la presencia de la reina Alicent Hightower y la princesa Rhaenyra Targaryen, interpretadas por las actrices Olivia Cooke y Emma D’Arcy, respectivamente.

Este vistazo llega a más de un año del final de la primera entrega, y se espera que los nuevos episodios exploren los inicios de la guerra civil dentro del clan Targaryen en su lucha por el control de la Corona.

Aunque la fecha de estreno de la segunda temporada de House of the Dragon no ha sido revelada, la cadena estadounidense confirmó que el sábado 2 de diciembre lanzará el primer avance en video. El teaser tráiler hará su debut durante la Comic-Con Experience 2023 en Brasil, que se llevará a cabo hasta el domingo.

Segunda temporada House of the Dragon contará con nuevos actores

Cuatro nuevos actores se suman al elenco de House of the Dragon de cara a la segunda temporada de la serie, confirmó HBO en sus redes sociales. Además, se sabe que esta temporada será más corta que la primera, con 8 capítulos en total.

Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim son los nuevos integrantes del spin-off de Game of Thrones.

Send a raven.



Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin and Abubakar Salim have joined the cast of House of the Dragon Season 2. pic.twitter.com/dChVN9WJE9 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 24, 2023

¿Qué personajes tendrán los nuevos actores de House Of The Dragon?

Simon Russell Beale encarnará a Ser Simon Strong, que en los libros figura como el castellano de Harrenhal, el encargado de la guardia del castillo más grande los 7 reinos.

Por su parte, Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, hijo de Otto Hightower, hermano de la Reina Alicent y tío del Rey Aegon, la Reina Helaena y el Principe Aemond, que en la primera temporada no habían aparecido en la trama.

Gayle Rankin interpretará a Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal que será importante para Aemond Targaryen a lo largo de la historia.

Por último, Abubakar Salim se podrá en la piel de Alyn of Hull, un marinero de la flota de Velaryon que sirvió en la campaña de Stepstones.

El elenco de esta segunda temporada también incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Asimismo, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresan.