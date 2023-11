La tercera temporada de 'Euphoria' se estrenará en HBO en 2025

Después de muchos años de espera y sumando la huelga de guionistas que ha atrasado varias producciones, por fin se conoce cuándo saldrá la quinta temporada de Euphoria en HBO. De acuerdo con Casey Bloys, consejero y delegado del servicio de streaming, la continuación de la serie llegará en 2025.

No se revelaron más detalles acerca de la nueva entrega, más allá de que el título apareció acompañando a la segunda temporada de The Last of Us, a la tercera de The White Lotus y a la precuela de It, titulada Welcome to Derry; junto con el cartel que rezaba Coming in 2025 (Previsto para 2025).

No queda claro aún cómo se adaptará Euphoria a la repentina muerte del actor Angus Cloud, que interpretaba el papel de Fezco y falleció el pasado 31 de julio, a los 25 años.

El creador de la serie, Sam Levinson, deslizó en unas declaraciones para la revista Elle en agosto que ve la próxima temporada como una especie de “película de cine negro” y que, a través del personaje de Rue Bennett (interpretado por Zendaya), “explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto”.

Por otra parte, la actriz Barbie Ferreira explicó en abril que dejaba la serie porque, según ella, su personaje, Kat, fomenta los estereotipos y no quería ser recordada como “la amiga gorda”.

¿Qué pasará con Fezco en la temporada 3, tras la muerte de Angus Cloud?

Hasta el momento no se sabe qué pasará con la tercera temporada de Euphoria, ya que la producción ni la plataforma de streaming se han pronunciado sobre ello. No obstante, cabe resaltar que, en la serie, Fezco comenzaba una historia de amor con Lexi, interpretado por Maude Apatow y quedó en stand by.

“Creo que es muy refrescante cuando la relación se siente tan inocente y dulce, como en el último episodio que vimos [el episodio 6], ni siquiera se besan. Solo se cogen de la mano, lo suyo se está construyendo muy lentamente”, dijo la actriz hace unos meses para Entertainment Weekly.

La protagonista de Euphoria no dudó en destacar cómo fue trabajar con Angus Cloud: “Me encanta trabajar con Angus. Creo que es un gran actor y nos divertimos mucho trabajando juntos. Así que, por razones egoístas, espero que podamos hacer más escenas juntos, porque es divertido. Es simplemente un gran compañero. Está siempre tan presente y es tan talentoso, así que sí, me encanta trabajar con él, así que me encantaría seguir haciéndolo”, dijo en febrero de 2022. ¿Qué pasará con la relación de Fezco y Lexi?

Lo que sucedió en el último capítulo de Euphoria 2 fue que Fezco se enfrenta a la policía porque era comercializador de drogas. En medio del fuego cruzado, una bala impacta en el estómago de Fezco, dejándolo gravemente herido y cayendo al suelo, pero no fue para él sino para su hermano Ash.

Antes de que lleguen las autoridades, iba a ir a la obra de Lexi por lo que estaba vestido con esmoquin, le compró un ramo de rosas y le escribió una carta. ¿Será el fin de un romance que no llegó a iniciar?