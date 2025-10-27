'It: Bienvenidos a Derry': fecha de estreno, capítulos, reparto y todo sobre la serie origen de Pennywise en HBO Max

Con una atmósfera escalofriante, nuevas historias y el regreso de Bill Skarsgård como el icónico Pennywise, It: Bienvenidos a Derry promete expandir uno de los universos de terror más influyentes de las últimas décadas.

El universo de It, la icónica obra de Stephen King, se expande con la llegada de It: Bienvenidos a Derry, una precuela que promete revelar los orígenes del temido Pennywise. Supervisada por Andy y Barbara Muschietti, responsables de las exitosas películas de 2017 y 2019, la serie aterriza en el catálogo de HBO Max justo a tiempo para celebrar Halloween.

A diferencia de las cintas anteriores, esta producción se adentra en la historia de Derry, el siniestro pueblo donde el mal despierta cada 27 años. Es allí donde conocemos a Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes emprenden una investigación para descubrir por qué tantos niños están desapareciendo, mientras una inquietante conspiración gubernamental comienza a salir a la luz.

Jack Molloy Legault, Matilda Legault, Clara Stack y Mikkal Karim-Fidler protagonizan una de las escenas más inquietantes de 'It: Bienvenidos a Derry'.Fuente: HBO

Producción y equipo creativo

La serie fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Brad Caleb Kane, Bill Skarsgård, Roy Lee y Dan Lin, entre otros.

El guion del primer episodio fue escrito por Jason Fuchs, quien comparte la labor de showrunner con Brad Caleb Kane. Andy Muschietti dirige varios de los capítulos.

Producida por HBO y Warner Bros. Television, la serie forma parte del creciente catálogo de terror de HBO Max, que incluye sagas como El Conjuro, Annabelle y Destino Final.

Los hermanos Jack Molloy Legault y Matilda Legault dan vida a Phil y Susie Malkin, dos niños que se ven atrapados en los misterios sobrenaturales de Derry.Fuente: HBO

¿De qué trata It: Bienvenidos a Derry?

La historia se sitúa en 1962, veintisiete años antes de los sucesos que vimos en las películas protagonizadas por el Club de los Perdedores. Allí, una familia recién llegada —los Hanlon— busca comenzar de nuevo, pero pronto descubre que el pueblo esconde un oscuro secreto: los niños desaparecen sin explicación y los adultos parecen vivir bajo un extraño pacto de silencio.

It: Bienvenidos a Derry no es solo una extensión del universo de It, sino un descenso a las raíces del mal que ha atormentado a generaciones de lectores y espectadores. La serie promete responder algunas de las grandes incógnitas del mito: ¿De dónde proviene realmente It? ¿Por qué adoptó la forma de un payaso? ¿Y cómo Derry se convirtió en el epicentro del horror?

Bill Skarsgård retoma su aterrador papel como Pennywise el Payaso en 'It: Bienvenidos a Derry', reviviendo al icónico villano que aterró a toda una generación.Fuente: HBO

Reparto de It: Bienvenidos a Derry

El elenco principal incluye a:

Taylour Paige como Charlotte Hanlon

como Charlotte Hanlon Jovan Adepo como Leroy Hanlon

como Leroy Hanlon James Remar como General Shaw

como General Shaw Stephen Rider como Hank Grogan

como Hank Grogan Matilda Lawler como Marge

como Marge Amanda Christine como Ronnie Grogan

como Ronnie Grogan Clara Stack como Lilly Bainbridge

como Lilly Bainbridge Blake Cameron James como Will Hanlon

como Will Hanlon Arian S. Cartaya como Rich

como Rich Miles Ekhardt como Matty Clements

como Matty Clements Mikkal Karim-Fidler como Teddy Uris

como Teddy Uris Jack Molloy Legault como Phil Malkin

como Phil Malkin Matilda Legault como Susie Malkin

como Susie Malkin Chris Chalk como Dick Hallorann

como Dick Hallorann Madeleine Stowe

Bill Skarsgård retomando su papel como Pennywise el Payaso



En esta nueva entrega, misteriosas desapariciones de niños comienzan a sacudir el pueblo de Derry sin despertar la atención ni las sospechas de los adultos.Fuente: HBO

Fecha de estreno y calendario de capítulos

La primera temporada de It: Bienvenidos a Derry cuenta con ocho episodios, de aproximadamente una hora cada uno. El primer capítulo se estrenó el 26 de octubre de 2025 en HBO Max, y los siguientes llegarán semanalmente hasta el 14 de diciembre.

Calendario completo de estrenos:

Episodio 1 – Piloto (The Pilot) – 26 de octubre de 2025

– Piloto (The Pilot) – 26 de octubre de 2025 Episodio 2 – (The Thing in the Dark) – 31 de octubre de 2025

– (The Thing in the Dark) – 31 de octubre de 2025 Episodio 3 – (Now You See It) – 9 de noviembre de 2025

– (Now You See It) – 9 de noviembre de 2025 Episodio 4 – 16 de noviembre de 2025

– 16 de noviembre de 2025 Episodio 5 – 23 de noviembre de 2025

– 23 de noviembre de 2025 Episodio 6 – 30 de noviembre de 2025

– 30 de noviembre de 2025 Episodio 7 – 7 de diciembre de 2025

– 7 de diciembre de 2025 Episodio 8 – 14 de diciembre de 2025

Skarsgård ya había interpretado a Pennywise en las exitosas películas estrenadas en 2017 y 2019, ambas dirigidas por Andy Muschietti.Fuente: HBO

¿Dónde ver It: Bienvenidos a Derry?

La serie está disponible exclusivamente en HBO Max, plataforma que también alberga las películas It (2017) y su secuela It: Capítulo Dos (2019).

Amanda Christine interpreta a Ronnie Grogan, una niña valiente que busca desesperadamente liberar a su padre.Fuente: HBO

Orden cronológico para ver las películas y la serie de It

Si quieres seguir el universo de It en orden cronológico, esta es la secuencia recomendada:

It: Bienvenidos a Derry (2025) — la precuela que explora los orígenes de Pennywise. It (2017) It: Capítulo dos (2019) It (miniserie de 1990) — versión clásica basada en la novela original.

Esta temporada cuenta con ocho episodios, que se estrenarán semanalmente en HBO Max hasta mediados de diciembre de 2025.Fuente: HBO

Mira el tráiler de It: Bienvenidos a Derry a continuación...

