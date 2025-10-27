'It: Bienvenidos a Derry': fecha de estreno, capítulos, reparto y todo sobre la serie origen de Pennywise en HBO Max

El universo de It, la icónica obra de Stephen King, se expande con la llegada de It: Bienvenidos a Derry, una precuela que promete revelar los orígenes del temido Pennywise. Supervisada por Andy y Barbara Muschietti, responsables de las exitosas películas de 2017 y 2019, la serie aterriza en el catálogo de HBO Max justo a tiempo para celebrar Halloween.
A diferencia de las cintas anteriores, esta producción se adentra en la historia de Derry, el siniestro pueblo donde el mal despierta cada 27 años. Es allí donde conocemos a Teddy, Phil, Lilly y Ronnie, quienes emprenden una investigación para descubrir por qué tantos niños están desapareciendo, mientras una inquietante conspiración gubernamental comienza a salir a la luz.
Producción y equipo creativo
La serie fue desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Brad Caleb Kane, Bill Skarsgård, Roy Lee y Dan Lin, entre otros.
El guion del primer episodio fue escrito por Jason Fuchs, quien comparte la labor de showrunner con Brad Caleb Kane. Andy Muschietti dirige varios de los capítulos.
Producida por HBO y Warner Bros. Television, la serie forma parte del creciente catálogo de terror de HBO Max, que incluye sagas como El Conjuro, Annabelle y Destino Final.
¿De qué trata It: Bienvenidos a Derry?
La historia se sitúa en 1962, veintisiete años antes de los sucesos que vimos en las películas protagonizadas por el Club de los Perdedores. Allí, una familia recién llegada —los Hanlon— busca comenzar de nuevo, pero pronto descubre que el pueblo esconde un oscuro secreto: los niños desaparecen sin explicación y los adultos parecen vivir bajo un extraño pacto de silencio.
It: Bienvenidos a Derry no es solo una extensión del universo de It, sino un descenso a las raíces del mal que ha atormentado a generaciones de lectores y espectadores. La serie promete responder algunas de las grandes incógnitas del mito: ¿De dónde proviene realmente It? ¿Por qué adoptó la forma de un payaso? ¿Y cómo Derry se convirtió en el epicentro del horror?
Reparto de It: Bienvenidos a Derry
El elenco principal incluye a:
- Taylour Paige como Charlotte Hanlon
- Jovan Adepo como Leroy Hanlon
- James Remar como General Shaw
- Stephen Rider como Hank Grogan
- Matilda Lawler como Marge
- Amanda Christine como Ronnie Grogan
- Clara Stack como Lilly Bainbridge
- Blake Cameron James como Will Hanlon
- Arian S. Cartaya como Rich
- Miles Ekhardt como Matty Clements
- Mikkal Karim-Fidler como Teddy Uris
- Jack Molloy Legault como Phil Malkin
- Matilda Legault como Susie Malkin
- Chris Chalk como Dick Hallorann
- Madeleine Stowe
- Bill Skarsgård retomando su papel como Pennywise el Payaso
Fecha de estreno y calendario de capítulos
La primera temporada de It: Bienvenidos a Derry cuenta con ocho episodios, de aproximadamente una hora cada uno. El primer capítulo se estrenó el 26 de octubre de 2025 en HBO Max, y los siguientes llegarán semanalmente hasta el 14 de diciembre.
Calendario completo de estrenos:
- Episodio 1 – Piloto (The Pilot) – 26 de octubre de 2025
- Episodio 2 – (The Thing in the Dark) – 31 de octubre de 2025
- Episodio 3 – (Now You See It) – 9 de noviembre de 2025
- Episodio 4 – 16 de noviembre de 2025
- Episodio 5 – 23 de noviembre de 2025
- Episodio 6 – 30 de noviembre de 2025
- Episodio 7 – 7 de diciembre de 2025
- Episodio 8 – 14 de diciembre de 2025
¿Dónde ver It: Bienvenidos a Derry?
La serie está disponible exclusivamente en HBO Max, plataforma que también alberga las películas It (2017) y su secuela It: Capítulo Dos (2019).
Orden cronológico para ver las películas y la serie de It
Si quieres seguir el universo de It en orden cronológico, esta es la secuencia recomendada:
- It: Bienvenidos a Derry (2025) — la precuela que explora los orígenes de Pennywise.
- It (2017)
- It: Capítulo dos (2019)
- It (miniserie de 1990) — versión clásica basada en la novela original.
Mira el tráiler de It: Bienvenidos a Derry a continuación...