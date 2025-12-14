'It: Bienvenidos a Derry': los niños protagonistas hablan de Pennywise, la amistad y crecer en el universo de Stephen King

Arian S. Cartaya y Blake Cameron James, los protagonistas de It: Bienvenidos a Derry, conversaron con RPP sobre el lado emocional de la serie, los desafíos del rodaje y lo que esperan que los jóvenes aprendan más allá del terror.

A casi una década de que It regresara a las pantallas y redefiniera el terror como lo conocíamos, It: Bienvenidos a Derry amplía ese universo desde una perspectiva distinta: la de los niños que crecen en un pueblo donde el miedo no siempre tiene forma de payaso. La primera temporada, compuesta por ocho episodios, ya se encuentra disponible completa en HBO Max.

Durante una rueda de prensa internacional —en la que RPP estuvo presente—, los actores Arian S. Cartaya y Blake Cameron James, quienes interpretan a Rich Santos y Will Hanlon, respectivamente, hablaron sobre lo que significa formar parte de una de las sagas más influyentes del género, el impacto emocional de la historia y las lecciones que esperan que el público joven se lleve de la serie.

“Desarrollamos mucha química”, cuenta Arian, quien además reconoce varias similitudes con su personaje. “Rich se parece mucho a mí: soy afectuoso, me encanta abrazar… y también comer”. Blake, por su parte, destaca el aprendizaje que le dejó la experiencia: “Trabajar con los adultos fue muy enriquecedor. Me dieron consejos que voy a llevar conmigo siempre, y el tiempo con los otros chicos fue inolvidable”.

¿Qué fue lo más desafiante del rodaje?

Durante la rueda de prensa, RPP preguntó directamente cuál había sido la parte más desafiante del rodaje. “Emocionalmente fue muy fuerte”, explica Arian. “Hay muchas escenas cargadas de emoción. Pero tuvimos una gran preparación con nuestro coach y con los directores. Ensayábamos mucho, hablábamos mucho”.

Por su parte, Blake destaca el esfuerzo físico y el peso psicológico de la historia: “Las escenas en el gimnasio fueron duras, pero divertidas porque estábamos juntos. Y emocionalmente hay momentos muy pesados. A veces terminas una escena pensando: ‘Pude haberlo hecho mejor’. Pero mientras des lo mejor en ese momento, está bien”.

Arian S. Cartaya y Blake Cameron James interpretan a Rich Santos y Will Hanlon, respectivamente, en 'It: Bienvenidos a Derry'.Fuente: HBO

El verdadero horror en Bienvenidos a Derry

RPP también planteó una de las ideas centrales de la serie: que el horror no siempre es una criatura sobrenatural, sino el dolor emocional que atraviesan los personajes.

“Creo que algo muy importante para los chicos de nuestra edad es la salud mental”, comenta Blake. “Es algo que debe tomarse en serio, porque puede destruir a alguien por dentro sin que nadie lo note”.

Arian refuerza el mensaje: “La salud mental es clave y debería hablarse más. Y también la amistad. Tener a alguien con quien hablar cuando estás pasando por algo difícil lo cambia todo”.

La serie explora tanto los miedos más profundos como aquellos más reales y cotidianos.Fuente: HBO

Crecer dentro de una saga legendaria

Para ambos actores, sumarse al universo creado por Stephen King fue una experiencia tan emocionante como abrumadora.

“Es una locura. Es enorme”, confiesa Blake Cameron James. “Ver vallas publicitarias en Times Square… es algo completamente surrealista”.

Arian S. Cartaya coincide: “Todavía no puedo creer lo grande que va a ser esto en todo el mundo y cuánto puede inspirar a otras personas. También es algo que va a impulsar nuestras carreras y nos ayudará mucho en el futuro”.

En una historia donde el terror es solo la superficie, los actores coinciden en que el verdadero corazón de la serie está en la amistad.Fuente: HBO

Dormir después de enfrentarse a Pennywise

Pero actuar en una historia de terror también deja huella fuera del set. Y a la hora de apagar la luz, el miedo no siempre se queda en la ficción.

“He tenido algunas pesadillas con Pennywise”, admite Blake. “Creo que es porque todo sigue muy fresco en mi cabeza. Pero despertar y darme cuenta de que no es real ayuda un poco”.

Arian, en cambio, opta por una estrategia más terrenal: “Trato de relajarme, revisar el teléfono un rato y cuando ya me vence el sueño, me duermo”. Eso sí, deja un consejo claro para los espectadores: “Fíjense más en la amistad y el amor entre los personajes”.

Por otro lado, ese primer encuentro con Bill Skarsgård caracterizado como Pennywise tampoco fue fácil de olvidar. “Estaba aterrorizado”, recuerda Arian. “Es altísimo. Tienes que mirar hacia arriba y pensar: ‘¿Qué demonios es esto?’”.

El elenco de 'It: Bienvenidos a Derry' también incluye a Matilda Lawler, Amanda Christine y Clara Stack, entre otros.Fuente: HBO

¿Qué forma tomaría Pennywise para asustarlos?

Ya que Pennywise, el temible payaso que aterroriza a los niños de Derry, adopta la forma de los miedos más profundos, la pregunta era inevitable: ¿cómo se les aparecería a Blake y Arian?

“Va a sonar como si estuviera mintiendo, pero lo juro: Pennywise siempre ha sido mi mayor miedo”, dice Blake entre risas. “Así que creo que aparecería tal cual. Con el Pennywise clásico ya estaría muerto de miedo”.

Arian no lo duda: “A mí me aterran los insectos pequeños. Creo que se transformaría en una nube de mosquitos o moscas. Sería horrible”.

