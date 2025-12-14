Últimas Noticias
De la TV al cine: Alejandra Baigorria debuta en el doblaje con 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados'

Alejandra Baigorria se suma al elenco de voces en español de la nueva película de Bob Esponja, marcando su debut en el mundo del doblaje.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La influencer y empresaria peruana presta su voz a dos personajes en la nueva película de Bob Esponja. La cinta llegará a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el 25 de diciembre.

Alejandra Baigorria da un nuevo paso en su carrera multifacética. La influencer, empresaria y figura de televisión hace su debut oficial en el mundo del doblaje al prestar su voz para dos personajes en Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, la esperada nueva película del icónico personaje de la exitosa serie.

Conocida por su participación en realities y su presencia en medios, Baigorria sorprende al público con una faceta completamente diferente. En esta película, la empresaria da vida en español a los personajes de Sirena Morada y Señora Confundida. Su participación podrá escucharse en México y en varios países de Sudamérica.

"Ha sido una experiencia totalmente distinta a tdo lo que he hecho. Me encantó poder darle voz a estos personajes que verán muchas familias. Fue un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo", comentó una emocionada Alejandra, quien viajó a Ciudad de México en octubre para grabar sus voces en el estudio.

Mira el tráiler de Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados a continuación...

¿De qué trata la nueva película de Bob Esponja?

La trama gira en torno a un antiguo marinero conocido como el Holandés Errante, que ha lanzado una maldición sobre el océano. La única forma de romperla es utilizando el alma más pura y noble del mundo, y Bob Esponja es elegido para cumplir este destino.

A medida que la historia avanza, Bob Esponja y su inseparable amigo Patricio Estrella se ven atrapados en una peligrosa misión que los lleva al inframundo, donde deben enfrentarse al Holandés Errante para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos.

La película, con una duración de 1 hora y 28 minutos, combina humor, emoción y enseñanzas familiares, manteniendo el tono característico de la franquicia Bob Esponja. La trama pone a prueba el valor, la lealtad y la amistad de los personajes.

¿Quiénes integran el elenco de voces?

Además de Alejandra Baigorria, el elenco de voces en español latino incluye a:

  • Luis Carreño como Bob Esponja
  • Alfonso Soto como Patricio Estrella
  • Renzo Jiménez como Calamardo Tentáculos
  • Olin Garcés como Don Cangrejo
  • Armando Volcanes como El Holandés Errante
  • Cony Madera como Barb
  • Ángel Mujica como Plankton
  • Lileana Chacón como Arenita Mejillas
En esta historia, Bob Esponja vuelve a meterse en problemas cuando el temible Holandés Errante se cruza en su camino y lo arrastra a una peligrosa aventura.

¿Cuándo se estrena?

La nueva película de Bob Esponja llega a los cines de Latinoamérica el 25 de diciembre. El estreno está programado para el 19 de diciembre en Estados Unidos y Canadá. Esta entrega llega cinco años después de Bob Esponja: Al rescate (2020) y once años después de la película original de 2004, que marcó el comienzo de las aventuras cinematográficas de Bob Esponja.

La nueva película de Bob Esponja llegará a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el próximo 25 de diciembre.

