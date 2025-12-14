De la TV al cine: Alejandra Baigorria debuta en el doblaje con 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados'

La influencer y empresaria peruana presta su voz a dos personajes en la nueva película de Bob Esponja. La cinta llegará a los cines de Latinoamérica, incluido Perú, el 25 de diciembre.

Alejandra Baigorria da un nuevo paso en su carrera multifacética. La influencer, empresaria y figura de televisión hace su debut oficial en el mundo del doblaje al prestar su voz para dos personajes en Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, la esperada nueva película del icónico personaje de la exitosa serie.

Conocida por su participación en realities y su presencia en medios, Baigorria sorprende al público con una faceta completamente diferente. En esta película, la empresaria da vida en español a los personajes de Sirena Morada y Señora Confundida. Su participación podrá escucharse en México y en varios países de Sudamérica.

"Ha sido una experiencia totalmente distinta a tdo lo que he hecho. Me encantó poder darle voz a estos personajes que verán muchas familias. Fue un desafío salir de mi zona de confort, pero también una oportunidad para demostrar que siempre se puede aprender algo nuevo", comentó una emocionada Alejandra, quien viajó a Ciudad de México en octubre para grabar sus voces en el estudio.

Mira el tráiler de Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados a continuación...

¿De qué trata la nueva película de Bob Esponja?

La trama gira en torno a un antiguo marinero conocido como el Holandés Errante, que ha lanzado una maldición sobre el océano. La única forma de romperla es utilizando el alma más pura y noble del mundo, y Bob Esponja es elegido para cumplir este destino.

A medida que la historia avanza, Bob Esponja y su inseparable amigo Patricio Estrella se ven atrapados en una peligrosa misión que los lleva al inframundo, donde deben enfrentarse al Holandés Errante para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos.

La película, con una duración de 1 hora y 28 minutos, combina humor, emoción y enseñanzas familiares, manteniendo el tono característico de la franquicia Bob Esponja. La trama pone a prueba el valor, la lealtad y la amistad de los personajes.