‘Zootopia 2’ rompe la taquilla y destrona a ‘Lilo y Stitch’ como la película de Hollywood más exitosa de 2025

La esperada secuela de Disney no solo rompió récords desde su estreno, sino que ya es la película de Hollywood más vista del año y el mayor éxito animado de 2025 a nivel mundial.

No ha pasado ni un mes desde su llegada a los cines y ya es oficial: Zootopia 2 se ha convertido en el estreno hollywoodense más taquillero de 2025. La secuela animada de Disney ha superado los 1.136 millones de dólares en recaudación mundial, dejando atrás al live-action de Lilo y Stitch, que acumuló 1.038 millones.

El pasado viernes, la cinta animada superó la barrera de los 1.000 millones de dólares tras apenas 17 días en cartelera, convirtiéndose en la película con clasificación PG más rápida en alcanzar ese récord. Además, la película ya figura como la séptima película animada más taquillera de la historia, superando a la Zootopia original de 2016 (1.025 millones) y a Moana 2 (1.060 millones), estrenada el año pasado.

Mira el tráiler de Zootopia 2 a continuación...

¿Qué récords ha roto Zootopia 2?

Con esta cifra, Zootopia 2 se posiciona como la película de Hollywood más exitosa del año y ocupa el segundo lugar del ranking global, solo por detrás de Ne Zha 2, el fenómeno animado chino que lidera la taquilla mundial con más de 1.902 millones de dólares.

El top 5 anual se completa con Lilo & Stitch en el tercer puesto, Una película de Minecraft en el cuarto lugar con 958 millones, y Jurassic World: Renace, que cierra la lista con 868 millones.

Desde su estreno en noviembre, la cinta ha ido sumando récord tras récord hasta consolidarse como el mayor debut global de 2025. Además, se convirtió en la secuela animada con el mejor estreno mundial de la historia y en el lanzamiento animado más grande que Disney haya conseguido hasta ahora.

'Zootopia 2' sigue a Judy y Nick en nuevas aventuras, con nuevos aliados y amenazas dentro de la ciudad.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿De qué trata Zootopia 2?

A casi una década del estreno de la primera película, Disney regresa a la vibrante metrópoli animal con una secuela que expande el universo original, presenta nuevas especies y pone a prueba la amistad entre Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman), ahora convertidos en una dupla policial. A ellos se suma Gary De’Snake (Ke Huy Quan), un misterioso y carismático reptil cuya llegada amenaza con alterar el orden de toda la ciudad.

Ke Huy Quan pone voz a Gary De’Snake, un carismático reptil.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Por qué tardó tanto Zootopia 2?

La primera entrega, allá por 2016, fue un éxito inmediato. Además de superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla y ubicarse en el top 4 de lo más visto en el mundo, recibió aclamación universal por su animación, su mensaje sobre la integración y su humor; sin olvidar que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el Annie. No era de extrañar, entonces, que Disney planeara una secuela. Pero, ¿por qué demoró tanto?

“Entre la Zootopia original y esta película, los tres trabajamos en Encanto”, recuerda Bush, en referencia a la cinta animada de 2021. “Lo que mucha gente no sabe es que todas nuestras películas toman de tres a cinco años. Así que este realmente es el tiempo natural. Pero estábamos emocionados de volver a este mundo tan divertido, que nos permite hablar sobre la naturaleza humana a través del entretenimiento, pero con la esperanza de hacer pensar a la gente”.

Shakira presta su voz a Gazelle, una superestrella del pop en el universo de 'Zootopia'.Fuente: Walt Disney Animation Studios

¿Dónde ver Zootopia 2?

La película animada llegó a los cines de Latinoamérica el jueves 27 de noviembre de 2025, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenó un día antes, el miércoles 26, para aprovechar el fin de semana largo por Acción de Gracias.

Además, desde 2016, la primera Zootopia forma parte del catálogo de Disney+. En la plataforma también está disponible Zootopia+, una serie de seis cortos estrenada en 2022 que amplía el universo de la metrópoli animal y explora historias de personajes secundarios.

La secuela de 'Zootopia' ya está en cines y se dispone a ocupar un lugar destacado entre lo más visto de 2025.Fuente: Walt Disney Animation Studios

