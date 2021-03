Jamie Foxx encarnará al boxeador Mike Tyson para una serie limitada que dirigirá Antoine Fuqua. | Fuente: IMDB / "Sleepless" (2017)

Jamie Foxx, ganador del Oscar al mejor actor por "Ray" (2004), interpretará al legendario y polémico boxeador Mike Tyson en una serie limitada que dirigirá Antoine Fuqua ("Training Day", 2001) y que contará entre sus productores con Martin Scorsese.



Medios como Variety y The Hollywood Reporter desvelaron este 22 de marzo algunos detalles de este proyecto para la pequeña pantalla que cuenta con el visto bueno del boxeador.



"Tenía la intención de contar mi historia desde hace ya un tiempo", apuntó Tyson.



"Tengo muchas ganas de colaborar con Martin, Antoine, Jamie [Foxx] y todo este equipo creativo para llevar al público una serie que no solo capture mi viaje profesional y personal sino que también inspire y emocione", añadió.



El boxeador, con un ascenso meteórico dentro del ring y una vida repleta de episodios controvertidos y violentos (incluida una condena a cárcel por violación), será productor de la serie junto a Jamie Foxx, Antoine Fuqua y Martin Scorsese.



Sin plataforma confirmada

Bajo el título "Tyson", esta serie no tiene por ahora una cadena o plataforma de streaming detrás y se trata del segundo proyecto televisivo anunciado en las últimas semanas que girará en torno al boxeador.



El primero fue "Iron Mike" en Hulu, que se dio a conocer a finales de febrero y que reunirá como productores a los principales responsables de la película "I, Tonya" (2017): Margot Robbie, Craig Gillespie y Steven Rogers.



Sin embargo, "Iron Mike" no tuvo un comienzo muy apacible ya que Tyson criticó duramente en las redes esta serie nada más conocer la noticia.



"El anuncio de Hulu de hacer una miniserie sobre Tyson sin compensación aunque es desafortunado no resulta sorprendente (...). Es un ejemplo perfecto de cómo la avaricia corporativa de Hulu llevó a esta insensible apropiación cultural de la historia vital de Mike Tyson", dijo el boxeador en un comunicado en Instagram.



"Hollywood necesita ser más sensible a las experiencias negras especialmente tras todo lo que ocurrió en 2020", añadió. (Con información de EFE).



