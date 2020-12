Margot Robbie se suma a la nueva película del director Damien Chazelle. | Fuente: AFP

A pesar de las negociaciones iniciales, finalmente Emma Stone no se reunirá con el director de "La La Land", Damien Chazelle, en su próxima película, que ahora apunta a la actriz Margot Robbie como principal candidata para compartir pantalla con Brad Pitt. Ellos trabajaron juntos previamente en "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Según una exclusiva de Deadline, Stone ha tenido que abandonar el rodaje de "Babylon" por incompatibilidad de calendarios y los estudios de Paramount ya están negociando con Robbie para que sea su sustituta.

El proyecto gira en torno a la época en la que Hollywood dio el paso del cine mudo a las películas con sonido y tenía previsto estrenarse estos meses para poder aspirar a los próximos Óscar. Pero la pandemia del coronavirus aplazó por completo el rodaje Los Ángeles (EE.UU.), una de las ciudades con las medidas más restrictivas en todo el país.

El papel de Margot Robbie sería el de Clara Bow, una estrella de cine mudo que se convirtió en uno de los primeros símbolos sexuales de la gran pantalla.

Por su parte, Brad Pitt, confirmado en la película, interpretará a una estrella del cine mudo que no logra prosperar en la transición a la nueva tecnología y que, según The Hollywood Reporter, se basa en la vida real de John Gilbert.

"Babylon" contará como productores con Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt y Tobey Maguire.

LA EXITOSA CARRERA DE CHAZELLE

Será la primera cinta de Damien Chazelle desde "First Man" (2018), un drama intimista sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, que contó con Ryan Gosling y Claire Foy como estrellas.

Este realizador estadounidense es uno de los directores con más presente y futuro de Hollywood gracias, sobre todo, al éxito de su musical "La La Land", que encabezaron Stone y Gosling. La cinta obtuvo 14 nominaciones a los Óscar, con las que igualó el récord de candidaturas de "Titanic" (1997), y finalmente se llevó seis estatuillas.

Previamente, Chazelle había llamado la atención del público y la crítica con "Whiplash" (2014), que lideraron Milles Teller y J.K. Simmons. (EFE)