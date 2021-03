"WandaVision": Fecha y hora para ver el capítulo final de la serie de Marvel en Disney Plus. | Fuente: Marvel

¡Pon tu alarma! Falta muy poco para saber el desenlace de "WandaVision", la primera serie de Marvel que llegó a Disney Plus. Este viernes 5 de marzo seremos testigo de lo que pasará con este final que tiene ansioso a más de un fanático.

¿Podrá ser un final de temporada cerrado? Las probabilidades son bajas desde que se anunció que estaría conectada con “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”. Conoce el horario según tu país para ver el final.

FECHA Y HORA PARA VER EL CAPÍTULO FINAL DE “WANDAVISION”

Este viernes 5 de marzo podrás ver el último capítulo de la serie más famosa de Marvel, "WandaVision". La semana pasada dejó con un sinsabor a los fanáticos quienes están ansiosos por saber cuál será el futuro de la Bruja Escarlata.

2:00 a.m. México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua

3:00 a.m. Perú, Ecuador, Panamá y Colombia

4:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Zona Este de Estados Unidos

5:00 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo)

8:00 a.m. Reino Unido y Portugal

9:00 a.m. España, Italia, Alemania y Suecia

UN FINAL PROMETEDOR

Como se recuerda, el octavo episodio (¡alerta de spoiler!) dejó entrever una probable lucha entre Wanda (Elizabeth Olsen), Agatha (Kathryn Hahn) y White Vision (Paul Bettany). Pero, según Shakman, el programa terminará priorizando el corazón antes que los puños.

“Lo que lo mantiene todo junto es que tiene un gran corazón. Es una historia de amor, de pérdida, y creo que eso resuena aún más en esta loca pandemia a la que todos estamos tratando de sobrevivir. Creo que todos podemos entender de dónde viene Wanda”, señaló.

Y es que, a media que “WandaVision” fue avanzando, la trama fue enfocándose cada vez en el drama personal de Wanda. Una mirada que Elizabeth Olsen, según el director, “entendió muy bien”. “De alguna manera, [Wanda es] lo más cerca que está Marvel de explorar enfermedades mentales”, ensayó.

“En realidad, ¿cómo mantienes unida tu realidad cuando constantemente estás experimentando tanto trauma? Ella aprovecha eso de manera tan hermosa”, sentenció Shakman.

