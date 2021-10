"What If...?" llegará a su final de temporada el miércoles 6 de octubre. | Fuente: Marvel Studios

“What If...?” llega a su final de temporada y con una segunda entrega confirmada, podemos hacernos una idea de lo que deberíamos ver en el noveno episodio. La serie animada de Marvel tendrá como escenario final la batalla de Ultron vs. El Vigilante y Doctor Strange por el Multiverso.

La producción original de Disney+ estrenará su capítulo 9 el próximo miércoles 6 de octubre en la plataforma digital. ¿Qué preguntas deberá responder en el final? Te lo contamos aquí.

El choque del Multiverso en 'What If...?'

El Universo cinematográfico de Marvel (UCM) confirmó la existencia de un Multiverso con el final de “Loki”, ficción con Tom Hiddleston que se estrenó unos meses atrás, pero realmente “What If...?” dio el mayor regalo a los fans. Episodio a episodio, la historia narrada por El Vigilante permite conocer de cerca diferentes universos alternos a los hechos de las películas.

En el episodio final, según los adelantos compartidos, seremos testigos de que todos los personajes que conocimos en la serie animada se juntarán en el choque del Multiverso cuando el villano Ultron va en busca de su destrucción total. ¿Será un evento crossover más grande que “Avengers: Endgame”? No cabe duda alguna.

Ultron es más poderoso que Thanos en la serie "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

Ultron es más poderoso que Thanos

Si luchar contra Thanos fue sumamente complicado, ¿podrán acabar con Ultron? El poder de El Vigilante y Doctor Strange (malvado) será una piedra en el camino para el androide, pero, ¿realmente será posible vencerlo? Probablemente la ayuda de cada héroe en el Multiverso sea necesaria para salvar el Multiverso.

Doctor Strange y su rol clave

El mismo Doctor Strange que vimos capítulos atrás en “What If...?” tendrá un triunfal regreso en la serie, luego de acabar con su propio universo. Atrapado en una esfera, el Vigilante solo acude a este personaje para pedir su ayuda y definitivamente lo veremos desatar todo su poder oscuro en la batalla contra Ultron.

¿'What If…?' permitirá ver personajes más allá de las películas?

Esta podría ser una gran oportunidad para introducir a rostros que no habían aparecido antes como los Cuatro Fantásticos y los X-Men, aunque ninguno de ellos ha aparecido en los episodios. “What If...?” está protagonizada por superhéroes y villanos que tuvieron su debut en el UCM, pero la puerta queda abierta para ver mucho más…

Doctor Strange será clave en el final de temporada de "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

¿Un final abierto para 'What If...?'?

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que “What If...?” tendrá una segunda temporada, razón por la que queda claro que este no será el final definitivo para el título original de Disney+. ¿Derrotarán a Ultron o el villano acabará con el Multiverso? ¿Qué sigue después de la batalla? ¿Afectará al UCM?

“What If...?” estrenará su último y noveno episodio el miércoles 6 de octubre en Disney+.

