La serie animada "What If...?" estrena su tráiler oficial. | Fuente: Disney+

¿Peggy Carter como Captain Britain? ¿T’Challa es Star Lord? ¿Steve Rogers es Iron Man? Todas estas premisas y muchas más se verán plasmadas en “What If...?”, la serie animada de Disney+ que aborda los eventos alternativos de las películas y series de Marvel. Este jueves 8 de julio, estrenó el tráiler oficial del nuevo título para el servicio streaming.

“What If...?” es una antología televisiva que relatta las versiones alternas de eventos y personajes de Marvel. Por primera vez, el proyecto se anunció en el 2019 como una de las producciones originales de Disney+. Bryan Andrews está encargado de dirigirla y Jeffrey Wright prestará su voz a Watcher, un alienígena que será el narrador de cada capítulo.

Mira aquí el tráiler oficial de la nueva ficción animada de Marvel:

Cada episodio de “What If...?” ofrecerá distintas historias. Veremos a Peggy Carter como Captain Britain, es decir, es ella quien se inyecta el suero de supersoldado y no Steve Rogers, mientras que, este último figurará como el nuevo rostro de Iron Man. Por otro lado, T’Challa será Star Lord… Y Wakanda luce diferente. De la misma manera, ocurre un cambio en Asgard.

Con las voces originales de Marvel

Se recuerda que el elenco original de las películas de Marvel regresaron a prestar su voz en la serie, incluso, Chadwick Boseman antes de su fallecimiento. Por lo tanto, será la última vez que veamos al actor interpretar a su icónico personaje en una faceta distinta a la del superhéroe Black Panther.

Esta nueva adición al catálogo de Disney+ continuará la vigencia de las producciones de superhéroes, después del lanzamiento de “Loki”, “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. Aunque, a diferencia de las mencionadas, su trama no será parte del canon a nivel narrativo.

“What If...?”, la tercera serie de Marvel, estrenará el 11 agosto en la plataforma digital Disney+.

NUESTROS PODCASTS

¿Es la pareja Tom Hiddleston/Owen Wilson la que mejor química tiene en las series de Marvel? Usualmente esperaríamos a que la temporada termine, pero con cuatro episodios (de seis) emitidos, la ficción protagonizada por el dios del engaño ya merece que le dediquemos su primer podcast (prometemos hacer otro cuando finalice).