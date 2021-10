La serie animada "What If...?" permitió conocer al UCM desde un enfoque distinto y mucho más caótico. | Fuente: Marvel Studios

La tarea de mantener viva la llamada de Marvel ha recaído en la serie animada “What If...?”, después de “Loki”, “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. A pesar de ser una historia contada desde la animación, cada episodio provocó intriga entre los fans y ha contentado, incluso, a los más aficionados de los cómics.

A puertas del estreno noveno y último capítulo de “What If...?” en la plataforma Disney+, repasamos algunos aspectos nuevos que la ficción introdujo al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): personajes, mundos, universos alternos y el Multiverso que aún no vemos brillar en las pantallas del cine. ¿Qué fue lo más novedoso?

El Vigilante de 'What If...?'

La historia comienza con la narración de ‘El Vigilante’ (The Watcher), un personaje que debutó en los cómics de Marvel y no había tenido un lugar en pantalla hasta ahora. Se trata de un ser todopoderoso que no puede intervenir en los hechos que ocurren en cada universo, pero tendrá que enfrentar una dura batalla hacia el final cuando todo el Multiverso está en peligro.

El Vigilante de "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

El Multiverso, otro acierto de 'What If...?'

¿Cuántas veces los espectadores han clamado por ver el Multiverso en las películas del UCM? Muchas, realmente muchas. Aunque no se hizo realidad con los actores en carne y hueso, la serie “What If...?” permitió mostrarnos múltiples posibilidades alternativas a lo que vimos en el cine. Probablemente, “Spider-Man: No Way Home” también lo haga, pero se tardó un poco.

El tío Ben, mentor de Spider-Man en Marvel

El tío Ben fue mencionado por primera vez en el UCM. Desde que Tom Holland asumió el rol de Spider-Man, el personaje se perdió completamente en la franquicia a pesar de haber sido un nombre importante en los filmes con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Luego de varios años, Ben Parker volvió a aparecer entre líneas, ya que solo fue mencionado. ¡Es un avance!

Marvel Zombies, mundos y más guiños a los cómics

Marvel Zombies, planetas nuevos, un Doctor Strange malvado, el Spider-Man con capa y más guiños se colaron en “What If...?”. Aunque es complejo especificar cuáles son todos por completo, lo cierto que el equipo detrás de la producción no se limitó a trabajar solo en base a lo visto en el UCM, sino que demuestra un conocimiento de las historietas originales y otras publicaciones de Marvel.

Marvel Zombies, mundos y más guiños a los cómics aparecieron en la serie animada. | Fuente: Marvel Studios

La forma más poderosa de Ultron

Si nunca te gustó del todo la película “Avengers: Age of Ultron”, los dos últimos episodios de “What If...?” darán una oportunidad más a Ultron de hacerse respetar como uno de los villanos más importantes de las historias gráficas. En busca de acabar con el caos en el Multiverso, esta forma mejorada –en el cuerpo de Vision y con las Gemas del infinito– aterra mucho más que Thanos, a quien, de hecho, asesinó en segundos.

“What If...?”, la serie animada de Marvel, llegará a su final el próximo 6 de octubre en Disney+.

