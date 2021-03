Tommy y Billy, de "WandaVision", son conocidos en las historietas como Speed y Wiccan. Ambos integran el equipo Young Avengers. | Fuente: Marvel Studios

Después de “Avengers: Endgame”, un nuevo equipo como los Young Avengers podrían tomar el mando en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En la serie “WandaVision” conocimos a los hijos de Wanda Maximoff, Billy y Tommy, quienes son la versión de acción real de los personajes de los cómics también conocidos como Wiccan y Speed.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Kevin Feige –presidente de Marvel Studios– no cerró la puerta a la posibilidad de ver a los Young Avengers en algún momento, pero no brindó más detalles sobre el grupo heroico que se está formando con proyectos televisivos paralelamente a las adaptaciones en el cine.

“La Fase 4 está introduciendo toda clase de nuevos personajes con un potencial sin fin. Ahora, todos en Marvel Studios nos sentimos como Nick Fury al final de ‘Iron Man’, a medida que nuevos actores y artistas llegan y les decimos que son parte de un universo más grande”, indicó el productor estadounidense.

💜🏹 Kate Bishop comenzó a repartir flechazos 🏹💜



Nuevas fotos filtradas del set de Hawkeye revelan nuevas imágenes de Hailee Steinfeld como Kate Bishop utilizando su arco 🏹💜😍#KateBishop 💜 #Hawkeye 🏹 pic.twitter.com/wyUsifSwFA — Wonder Worlds (@Wonderworldsok) February 11, 2021

Y agrega que está impaciente por mostrar todos estos planes a los fans de Marvel: “Simplemente tienen que hacer el trabajo requerido para armar su audiencia. Estoy feliz con todos los que están aquí, ciertamente desde donde estoy hay excelente trabajo y no puedo esperar a mostrárselo al mundo”.

Los integrantes de Young Avengers

No solo “WandaVision” tendrá la participación de dos miembros de los Young Avengers, sino que otras series de Disney+ también los darán a conocer. “Hawkeye”, con Kate Bishop, y “Ms. Marvel”, con Kamala Khan podrían ser piezas claves para finalmente ver al equipo nacer en el cine y la televisión.

No cabe duda de que faltan otros integrantes más como América Chávez y Cassie Lang, pero a la primera la conoceremos en “Doctor Strange and The Multiverse of Madness” y la otra reaparecerá en “Ant-Man 3”. Es decir, poco a poco, el camino se va formando para los jóvenes superhéroes que tomarían el lugar de los Avengers ya retirados de la acción.

🚨HYPEE🚨

Marvel News BR comparte más imágenes del set de grabacion de "MS Marvel" en Atlanta, en el que vemos a Iman Vellani con un disfraz de Capitana Marvel#Marvel #MsMarvel pic.twitter.com/67aorTLSqE — 💥Expo Cómics NEWS💥 ➳ (@ComicsExpo) November 20, 2020

