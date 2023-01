Jenna Ortega, de 20 años, interpreta a Merlina Adamms en la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

'Merlina', la exitosa serie protagonizada por Jenna Ortega, se convirtió en un gran éxito para Netflix, logrando superar a Stranger Things en horas de visualización en una sola semana. Debido a la preferencia, muchos esperan que la producción basada en 'La familia Addams' tenga una segunda temporada.

Sin embargo, a pesar del éxito garantizado, el gigante del streaming aún no tiene luz verde para renovarla. En marzo de 2022, el portal Deadline dio cuenta de una millonaria alianza entre MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) y Amazon, lo que significa que los derechos de la serie están en manos de estas dos compañías.

Esto significa que la segunda temporada de 'Merlina' podría estrenarse en Prime Video; sin embargo, esto puede evitarse si es que Netflix llega a un acuerdo con Amazon para seguir presentando la popular serie en su catálogo.

Según Deadline, Amazon declaró que no planea hacer que todo el contenido de MGM sea exclusivo de Prime Video, pero se sabe que los productores de la serie ya buscan lugares para grabar la nueva temporada.

Sobre lo que se espera en los nuevos episodios, Jenna Ortega, de 20 años, habló sobre la posibilidad de que 'Merlina' sea bisexual, al señalar que el personaje y su compañera de cuarto Enid (Emma Myers) serían una pareja en un mundo perfecto.

"No me gustaría que en ningún momento nos fuéramos a la segura, me encantaría que tuviera algún interés amoroso, aunque no creo que el show en sí lo necesite para resaltar el poder de esta mujer... Siento que esto es algo muy poderoso de ver, siento que la gente puede verla como una mujer poderosa", dijo a Cosmopolitan.

'Merlina': ¿por qué se llama 'Miércoles' o 'Wednesday' en otros países?

Tras el estreno de la serie de Netflix creada por Tim Burton, la nueva generación lo relacionan a Jenna Ortega con Miércoles Addams.

En Perú, Argentina, México y más países, desde que se estrenó en 1964, las normas de doblaje de la primera película de Los Locos Addams no estaban unificadas, por lo que se podía cambiar los nombres de los personajes.

Es así como surgió Merlina Addams junto con los dos demás miembros de su familia como Gómez Addams que pasó a ser Homero, Tío Fester como el Tío Lucas, Pugsley como Pericles y más. Asimismo, Jenna Ortega hizo eco a este detalle en la promoción de ‘Merlina’:

“Sí lo sabía. De hecho, lo sabía porque en mi casa siempre debatíamos ¿Por qué no Miércoles? Pero me gusta Merlina”, dijo para Netflix. La serie de ocho episodios, se adentra en la vida de esta oscura joven obligada a lidiar con una serie de misterios y homicidios mientras estudia en la Academia Nevermore y, lo que es peor, a socializar con sus compañeros de clase.

