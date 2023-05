¿Se suspenden las grabaciones de ‘House of the dragon 2’ por la huelga de guionistas? George R.R. Martin lo aclara

La huelga de guionistas en Hollywood , que inició el pasado 2 de mayo, ha provocado la paralización de varias producciones. George R.R. Martin aclara si esta afectará a las grabaciones de House of the Dragon .

El pasado 2 de mayo inició la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, lo que ha obligado a diversas producciones a detener sus rodajes. La segunda temporada de House of the dragon está -actualmente- en plenas grabaciones. George R.R. Martin, autor de los libros que inspiraron la serie de HBO Max y creador de la ficción, reveló cómo el paro afectará a las filmaciones de la Casa del Dragón.

¿Cómo afectará la huelga de guionistas a la producción de House of the dragon?

George R.R. Martin, autor de la serie junto a Ryan Condal, aclaró que la huelga de guionistas en Hollywood no afectará a las grabaciones de House of the Dragon debido a que los guiones fueron culminados y revisados antes que se iniciaran las huelgas.

"La segunda temporada de la ‘Casa del Dragón’ comenzó a filmarse el 11 de abril y continuará en Londres y Gales. Los guiones de los ocho episodios se terminaron hace meses, mucho antes de que comenzara la huelga. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones para abordar las anotaciones de HBO, mis anotaciones, las preocupaciones presupuestarias, etc. No habrá más revisiones. Los guionistas han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el elenco y el equipo... Y, por supuesto, los dragones", aclaró el escritor estadounidense en su blog.

George R.R. Martin apoya a los guionistas en huelga

En el mismo post, el escritor les mostró su apoyo a los guionistas, asegurando que, si se encontrara en Los Ángeles, también se sumaría ellos.

"No estoy en Los Ángeles, por lo que no puedo hacer piquetes como lo hice en 1988, pero quiero dejar constancia de mi apoyo total, completo e inequívoco a mi gremio", escribió en su blog.

Asimismo, el escritor norteamericano destacó que los guionistas afrontan -en la actualidad- dificultades económicas. Esto debido a que cada uno de ellos cobra por capítulo y las series cada vez han ido disminuyendo más sus temporadas y episodios.

"El dinero juega un papel importante. El paso de la televisión y el cable al streaming ha impactado gravemente los royalties de los guionistas (y también de los directores y actores). Las temporadas de televisión se han ido reduciendo; de 22 episodios en cadenas, a 13 en cable, a 10 y ahora a 8 y 6. Dado que a los guionistas a menudo se les paga por episodio, eso también duele. Los ingresos de los guionistas han bajado en todos los ámbitos", agregó R.R. Martín.

Con las protestas, los guionistas buscan mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.