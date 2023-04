HBO alista la nueva precuela de 'Game of Thrones': 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’

La nueva precuela de 'Game of Thrones' llegará a la nueva plataforma de HBO: Max. | Fuente: HBO

El universo de Game of Thrones continúa. Tras el éxito del primer spin-off House of the Dragon, HBO alista la nueva precuela de la serie basada en los libros de George R. R. Martin: A Knight of the Seven Kingdoms. Esta nueva ficción ambientada en Westeros, el continente donde se desarrolla la serie, será estrenada a través de Max, el nuevo servicio que reemplazará a HBO Max.

Precisamente, en la presentación de Max, HBO aprovechó para anunciar su nueva apuesta inspirada en los Siete Reinos. Esta ficción estará basada en la serie de novelas Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin.

¿Qué contará la nueva precuela de Game of Thrones?

El argumento de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight transcurre 90 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones. La serie estará basada en las novelas El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso, de George R. R. Martin.

Estas novelas narran la historia de Ser Duncan, un caballero que se ve envuelto en un conflicto con la poderosa casa Targaryen, que aún se encontraba en el Trono de Hierro. Egg, su inseparable escudero, también tendrá un papel clave en la trama.

Por el momento, se desconoce cuándo se iniciarán las grabaciones y la fecha de estreno de la serie. Sin embargo, se ha confirmado que George R.R. Martin será el productor junto con Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Los planes de HBO inspirados en Game of Thrones

Entre los planes de HBO ligados al universo de Game of Thrones, se encuentra el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon. La segunda parte de la precuela tendrá ocho capítulos y ya ha empezado a rodarse en Reino Unido. Se espera que sea estrenada a finales 2024.

Asimismo, han surgido rumores sobre el estreno de una tercera precuela basada en la conquista de Westeros a manos de Aegon Targaryen; sin embargo, esta noticia no ha sido confirmada de manera oficial.





