'Sex and the city' cumple 25 años y protagonistas de la serie mandan sus saludos

Sex and the city o Sexo en la ciudad cumple 25 años desde su estreno. Esta serie estadounidense, comedia dramática y romántica, que tiene como protagonistas a Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (lCharlotte), Cynthia Nixon (Miranda), y Kim Cattrall (Samantha), celebra un aniversario más, luego de aparecer por primera vez en HBO contando la historia de cuatro mujeres y sus vidas sexuales.

La divertida serie, adaptada en el libro Sex and the city, de Candance Bushnell, cuenta con 94 episodios y 6 temporadas desde 1998 hasta el 2004. La adaptación, que relata las experiencias de cuatro amigas con hombres en el sexo, logró diversos reconocimientos a sus protagonistas y los guiones que aún mantienen viva la serie.

Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha son cuatro mujeres que buscan superar los prejuicios de la sexualidad. | Fuente: Instagram (everyoutfitonsatc)

Cabe recalcar que Sex and the city fue adaptada en dos películas, en 2008 y 2010. Asimismo, se rumoreaban una tercera parte en el 2016, pero fue cancelada debido al alejamiento de Kim Cattrall por desacuerdos con su papel y el rompimiento con Sarah Jessica Parker.

Precisamente, la cadena HBO Max anunció que Kim Cattrall regresará como Samantha en la segunda temporada de la secuela de la serie And just Like that, donde aparece en un capítulo del spin-off de Sex and the city.

Sex and the city recibe saludos de HBO y sus protagonistas

Sex and the city recibió diversos saludos de parte de la cadena televisiva HBO, así como de sus protagonistas por cumplir 25 años. HBO Max difundió un pequeño video donde se ven pequeños momentos de la serie y las relaciones de Carrie, Charlotte, Miranda, y Samantha.

“Brindemos por los 25 años. Todas las temporadas se transmiten ahora en HBO Max”, se lee en el mensaje que acompaña el contenido audiovisual.

Por otro lado, Sarah Jessica Parker hizo una publicación en su Instagram donde rememora los 25 años de Sexo en la ciudad.

“Y así han pasado 25 años. Es difícil poner todos nuestros sentimientos en palabras, pero, por ahora queremos celebrar con ustedes, nuestra amada audiencia y amigos que nos han apoyado y han mantenido a estos personajes en compañía y con vida durante un cuarto de siglo”, expresó la actriz.

Otra que saludo la famosa serie fue Cynthia Nixon. “Antes del espectáculo, nunca pensé que algo tan grande y maravilloso como esto podría pasarme. ¡Y ahora no puedo imaginar mi vida sin él! Sé que también ocupa un lugar especial en muchos de sus corazones, así que gracias por verlo”, refirió la recordada “Miranda”.

Kristin Davis, la actriz que dio vida a “Charlotte”, compartió un video con breves escenas de su personaje. “Es imposible creer que han pasado 25 años. Me considero la persona más afortunada del mundo por ser parte de esta historia que nos conecta a tantos de nosotros. ¡Ha sido y sigue siendo una alegría!”, sostuvo.

Finalmente, Candace Bushnell también quiso ser parte de los saludos por los 25 años de Sex and the city, colocando una fotografía del episodio piloto, donde aparece Carrie (Sarah Jessica Parker) leyendo un periódico. “Por un cuarto de siglo de SATC”, señaló.