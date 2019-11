Pedro Pascal se alista para viajar a una galaxia muy lejana en la serie "The Mandalorian". | Fuente: Disney+

Pedro Pascal se alista para viajar a una galaxia muy lejana. Después de rastrear a Pablo Escobar en "Narcos" y enfrentarse (sin éxito) a La Montaña en "Game of Thrones"; el chileno protagonizará "The Mandalorian", la primera serie de acción real de "Star Wars".

Si George Lucas se enfocó en la eterna lucha entre el bien y el mal ─planteó el concepto de que uno vive por sí mismo o para los demás─ "aquí está la concepción de una figura solitaria y la manera en que se protege y se arma contra el mundo. Para mí, el conflicto del Mandalorian es entre él y él mismo", asegura el actor sobre uno de los principales estrenos de Disney+, la nueva plataforma 'streaming' de Disney que se lanzará el 12 de noviembre.

Metido en la piel de un misterioso y oscuro cazarrecompensas intergaláctico en "The Mandalorian", Pedro Pascal no puede ser más diferente de su implacable personaje: muy amable, atractivo, elegante y con un punto tímido, confiesa que de niño se miraba en el espejo de Luke Swywalker pero admite que, a sus 44 años, empieza a entender a Darth Vader.

"De niño uno se identifica con Luke. Y después, como adolescente o joven ya más rebelde, uno se identifica con Han Solo. Y ahora, en la madurez, uno se identifica más con Darth Vader (risas). Claro que sí: ser papá, el conflicto, el bueno y el malo, se está muriendo nuestra alma... Toda esa cosa existencial", sostiene el actor que vio "Star Wars: Una nueva esperanza" cuando tenía tres años.

Pedro Pascal junto al productor Jon Favreau. La serie se centrará en el cazarrecompensas solitario. | Fuente: Instagram Pedro Pascal

UN ROSTRO LATINO

Es imposible dejar de lado que "The Mandalorian" es protagonizada por una estrella latina algo que, hace unos años, hubiera sido imposible. "Si no fuera yo debería haber sido otra persona que representara a los latinos, los afroamericanos, etc.", reconoce Pedro Pascal.

Él considera que es un movimiento estratégico de Disney ya que el público de 'streaming' es amplio y diverso. "Es un buen reflejo de reconocer un mundo que está más allá del que estamos acostumbrados en el entretenimiento, más allá del modelo norteamericano. La gente del 'streaming' es muy inteligente y están muy al tanto de estas cosas, algo en lo que el cine necesita ponerse al día", apunta.

"The Mandalorian" tiene un aroma y tono de wéstern que recibe influencias del cine de Akira Kurosawa y Sergio Leone. "Ese samurái solitario o ese pistolero solitario es el cazarrecompensas solitario de este mundo. Y, además, los confines de la galaxia son un poco como el lejano Oeste", comenta. Desde el 12 de noviembre conoceremos las aventuras del cazarrecompensas intergaláctico más popular de "Star Wars". (Con información de EFE)