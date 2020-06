Mark Hamill, el recordado Luke Skywalker en la saga de "Star Wars", tuvo un cameo secreto en "The Mandalorian". | Fuente: Disney

La serie de "The Mandalorian" renovó de entusiasmo a los fans del universo de "Star Wars". A un año de su estreno, se siguen revelando secretos de la historia de Mando y Baby Yoda como el cameo secreto de Mark Hamill (el mismísimo Luke Skywalker en la saga galáctica) en un episodio de la ficción.

El veterano actor, que interpretó durante más de 40 años al maestro Jedi, participó en el capítulo titulado "The Gunslinger", según reveló la serie documental Disney Gallery. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Se estarán preguntando los fans de la serie. Sencillo, él no apareció como Luke sino que le puso voz al droide EV-9D9, que dirige la cantina de Mos Eisley.



El robótico personaje tiene una pequeña conversación con Mando, en la primera temoprada de "The Mandalorian", y le explica que el trabajo ha sido muy escaso en Tatooine desde que el Gremio de Cazarrecompensas abandonó el planeta.

Curiosamente, no es la primera vez que este tipo de droide aparece en la franquicia de "Star Wars". Ya lo hizo en la película "El Retorno del Jedi", donde fue interpretado por el propio director de la cinta, Richard Marquand.

Mark Hamill por su parte ya ha interpretado a otros personajes secundarios dentro del universo galáctico, ya que tuvo pequeños cameos en "El ascenso de Sywalker" y "Los últimos Jedi", donde además de volver a interpretar a Luke Skywalker, prestó su voz a un par de criaturas extraterrestres.

¿VOLVERÁ A SER LUKE SKYWALKER?

El actor considera que su etapa como Luke en “Star Wars” ha llegado a su fin. Después de cuatro décadas, la estrella esgrimió un lightsaber por última vez en las películas modernas bajo el sello de Disney.

“Oh, no puedo imaginar eso, no”, dijo Hamill sobre la posibilidad de volver con un cameo en otras producciones de la saga galáctica. “Tuve un comienzo, un medio y un final. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando comenzamos, así que nunca se me ocurrió. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce”, añadió en una entrevista para EW. (Con información de Europa Press)