‘Zootopia’ en streaming: cuándo y dónde ver online la película animada que inició el fenómeno de taquilla

Convertida en un éxito mundial y aclamada por la crítica, Zootopia aborda temas como la tolerancia y la diversidad. Hoy, la película animada de Disney ya se encuentra disponible en streaming.

La semana pasada, Zootopia 2 llegó a los cines y, de inmediato, reavivó el entusiasmo por la historia original. A casi diez años de su estreno, miles de fans —tanto nuevos como veteranos— están regresando a la cinta que dio inicio a este colorido universo donde los animales hablan, trabajan y enfrentan problemas muy humanos.

Dirigida por Rich Moore, Byron Howard y Jared Bush, Zootopia no solo rompió récords desde su estreno, sino que también derribó estereotipos. A través de una amistad improbable entre una coneja policía y un zorro estafador, el público disfrutó de una aventura que recuerda que no debemos juzgar a un libro por su portada… ni a un zorro por sus colmillos.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre Zootopia...

¿De qué trata Zootopia?

Zootopia nos introduce en una metrópoli moderna habitada por mamíferos de todas las especies, desde elefantes gigantes hasta diminutas musarañas. Allí vive Judy Hopps, una coneja que siempre soñó con ser policía y que, contra todo pronóstico, se convierte en la primera de su especie en unirse al cuerpo.

Pero cumplir su sueño no será fácil: sus colegas son animales grandes, fuertes y poco dispuestos a tomarla en serio. Decidida a demostrar su valor, Judy acepta investigar un misterioso caso que la obliga a trabajar con Nick Wilde, un zorro astuto y con un talento especial para meterse en problemas. Juntos descubrirán una conspiración que amenaza la paz de la ciudad.

¿Quienes integran el elenco de voces de Zootopia?

La versión original cuenta con un reparto destacado:

Ginnifer Goodwin como Judy Hopps

como Judy Hopps Jason Bateman como Nick Wilde

como Nick Wilde Idris Elba como el jefe Bogo

como el jefe Bogo Jenny Slate como Dawn Bellwether

como Dawn Bellwether Nate Torrence como Clawhauser

como Clawhauser Bonnie Hunt como Bonnie Hopps

como Bonnie Hopps Don Lake como Stu Hopps

como Stu Hopps Tommy Chong como Yax

como Yax J.K. Simmons como Leodore Lionheart

como Leodore Lionheart Octavia Spencer como la Sra. Otterton

como la Sra. Otterton Alan Tudyk como Duke Weaselton

como Duke Weaselton Shakira como Gazelle

El filme también incluye la participación de figuras como Raymond S. Persi, Maurice LaMarche, Rich Moore, Byron Howard, Jared Bush, Kristen Bell y más.

¿Qué dijo la crítica sobre Zootopia?

En Rotten Tomatoes, la película tiene un 98% de aprobación basada en 298 reseñas y un puntaje promedio de 8.1/10. El consenso destaca su mensaje inclusivo, su humor y su animación de vanguardia. En Metacritic, registra 78/100, lo que indica reseñas generalmente favorables.

Entre las críticas más destacadas, The New York Times la describió como “divertida, inteligente y estimulante”, mientras que Rolling Stone señaló que podría ser “la película más subversiva de 2016” por su mensaje contra los prejuicios. En tanto, The Observer celebró su humor, personajes entrañables y lectura sobre la tolerancia.

'Zootopia' (2016)Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué récords rompió Zootopia?

Desde su estreno, Zootopia se convirtió en un fenómeno global: alcanzó los 1.024 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de 150 millones y fue la primera película de 2016 en superar los 800 millones y, semanas después, los 900 millones.

Además, se posicionó como la cuarta cinta más taquillera del año, solo detrás de Civil War, Rogue One y Buscando a Dory, además de convertirse en la cuarta película animada más exitosa de la historia en su estreno original.

Su resistencia en cartelera también marcó un récord: permaneció 13 semanas consecutivas en el Top 10 estadounidense, una marca que solo habían logrado Avatar (2009) y Frozen (2013).

'Zootopia' (2016)Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué premios recibió Zootopia?

Además de su arrasador éxito en taquilla y el respaldo unánime de la crítica, Zootopia destacó en la temporada de premios de 2017. Su reconocimiento más importante fue el Oscar a Mejor Película Animada, donde superó a Kubo y la búsqueda del samurái, Moana, La vida de Calabacín y La tortuga roja. También obtuvo cinco de los diez premios Annie a los que estaba nominada, así como el Critics' Choice, el Globo de Oro y el galardón del Producers Guild of America, todos en la categoría de mejor animación, entre otros reconocimientos.

¿Dónde y cuándo ver Zootopia en streaming?

Desde 2016, Zootopia forma parte del catálogo de Disney+, por lo que puedes ver la película en cualquier momento desde la plataforma. Además, en la plataforma está disponible Zootopia+, una serie de seis cortos estrenada en noviembre de 2022 que explora historias y personajes secundarios de la metrópoli animal.

Mira el tráiler de Zootopia a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis