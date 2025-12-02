'Sonic' y 'Las Tortugas Ninja' tendrán nuevas películas para la temporada navideña de 2028

Paramount confirmó dos estrenos sin título oficial: una nueva película del universo Las Tortugas Ninja para noviembre de 2028 y un “evento cinematográfico” de Sonic para diciembre del mismo año.

La Navidad de 2028 llegará cargada de nostalgia, acción y franquicias millonarias. Paramount anunció este lunes dos de sus apuestas más fuertes para esa temporada: una nueva “película evento del Universo Sonic” y un nuevo capítulo en live-action de Las Tortugas Ninja. Ambos proyectos aún no revelan título oficial, pero ya generan expectativa entre los fans.

El universo Sonic sigue creciendo

Un año después del arrollador éxito de Sonic 3: La película —la película que redefinió la franquicia y se convirtió en la más taquillera de Jim Carrey—, el estudio prepara una nueva entrega del universo Sonic, independiente de Sonic 4, cuyo estreno está previsto para el 19 de marzo de 2027 en Estados Unidos.

Según Variety, esta nueva cinta será producida por Original Film y SEGA Sammy Group. El estreno está programado para el 22 de diciembre de 2028 en Estados Unidos y, como suele ocurrir, llegaría a Latinoamérica un día antes. Aunque no se han dado detalles de la trama, la apuesta de Paramount es clara: Sonic es hoy una de sus propiedades más valiosas.

Las tres películas previas del personaje superaron colectivamente los mil millones de dólares en la taquilla global. Sonic 3, por ejemplo, debutó en el número uno con USD 60.1 millones en Norteamérica y terminó con un total de USD 492.1 millones a nivel mundial. Además, el spin-off Knuckles (2024) para Paramount+ registró más de 11 millones de horas vistas en sus primeros 28 días, posicionándose como la serie infantil y familiar más vista de la plataforma.

Jim Carrey vuelve a interpretar al Dr. Ivo Robotnik, mientras que Ben Schwartz presta su voz a Sonic en la película live-action estrenada en 2024.Fuente: Paramount Pictures

Las Tortugas Ninja volverán en live-action

Los fanáticos de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel también tienen motivos para celebrar. Paramount estrenará una nueva película de Las Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, en inglés) en acción real durante la semana de Acción de Gracias de 2028.

El proyecto, producido por Neal H. Moritz, llegará a los cines estadounidenses el 17 de noviembre y un día antes a Latinoamérica. Será la primera cinta live-action de la franquicia desde Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras (2016), que no tuvo el desempeño esperado en la taquilla.

Sin embargo, la licencia continúa siendo una de las propiedades más valiosas del estudio: las tres películas previas han recaudado cerca de USD 913 millones globalmente. Además, aún está en desarrollo Mutant Mayhem 2, secuela de la exitosa cinta animada Caos Mutante (2023), programada para septiembre de 2027.

En 2016, 'Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras' no alcanzó el desempeño esperado en taquilla.Fuente: Paramount Pictures

Top Gun regresa a los cines por su 40 aniversario

Como parte de estas actualizaciones, Paramount también anunció que reestrenará Top Gun en un corte especial por su 40 aniversario el 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos.

Estrenada en 1986, la película dirigida por Tony Scott recaudó USD 357.4 millones y se convirtió en un ícono del cine de acción. Décadas después, Top Gun: Maverick (2022) rompió todos los récords del estudio, superando los USD 1 495 millones en la taquilla mundial y convirtiéndose en la película más grande en los 113 años de historia del estudio.

Tom Cruise, Val Kilmer, Anthony Edwards y Rick Rossovich en una de las escenas más recordadas de 'Top Gun' (1986).Fuente: Paramount Pictures

