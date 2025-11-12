Juanpa Zurita: “La vida pasa cuando todo sale mal” en 'La peor vuelta al mundo', el docu-reality más caótico de Disney+

En conversación con RPP, Juanpa Zurita cuenta los secretos detrás de La peor vuelta al mundo, la nueva docu-reality de Disney+. Entre risas, bromas y una inesperada confesión sobre el lomo saltado, el creador de contenidos habla de los desafíos de recorrer el mundo… en un avión sin baño.

Juanpa Zurita ha saltado de plataformas digitales al aire, literalmente. En La peor vuelta al mundo, el youtuber mexicano se sube a un avión monomotor junto al piloto estadounidense Matt Guthmiller, para recorrer ocho destinos en cuatro continentes. Pero no es un viaje de lujo: es una odisea de turbulencias, malas decisiones y muchas carcajadas.

“Estamos acostumbrados a romantizar los viajes, a ponerle filtro a la realidad, a compartir solo lo bonito”, cuenta Juanpa a RPP. “Después de haberle dado la vuelta al mundo con Matt, entendí que la vida pasa cuando todo sale mal. En los errores y en las improvisaciones, ahí sucede la vida de verdad. Eso es lo más bonito que he aprendido de esta experiencia”.

Una aventura con humor, caos… y sin baño

Matt, que a los 19 años dio la vuelta al mundo solo y rompió un récord Guinness, asegura entre risas que no fue fácil volver a hacerlo junto a Juanpa: “Costó un poco convencerme”, bromea. “No sabía quién era este tipo, pero dije, ¿por qué no? Hubo momentos difíciles, pero al final siempre nos divertimos, pudimos ver el mundo. Y, bueno, Disney pagó todo”.

Ya en confianza, admite que con Juanpa “todo es un caos”, pero que al final la pasan bien. “A veces es estresante. Hubo momentos en los que, ya sabes, solo quería que terminara… pero siempre lográbamos superarlo y nos divertíamos mucho. Él es enérgico, alocado, caótico… y sí, tiene unos bonitos ojos”.

El docu-reality —ya disponible en Disney+— los lleva de Las Vegas a Japón, pasando por Cuba, Costa Rica, Islandia, Marruecos, Rumania y Vietnam, junto a influencers como Lele Pons, Facundo, Daniela Rodrice y Chingu Amiga. Lo que comienza como un viaje desastroso termina convirtiéndose, a lo largo de ocho episodios, en una lección de amistad, paciencia y buen humor.

Juanpa revela su mayor desafío

En Cuba, uno de los momentos más divertidos del viaje muestra a Juanpa Zurita intentando superar su mayor inseguridad: el baile. “Todavía no fluyo, pero me gustaría seguir aprendiendo”, confiesa. “Cuando ponen salsa en una boda, yo me siento. No tengo la confianza de sacar a mi novia a bailar. Pero bailar es un lenguaje, una comunicación sin palabras, y cuando fallas, afectas la experiencia de la otra persona. Es horrible… pero me gustaría seguir intentándolo”.

Esa mezcla de vulnerabilidad y humor también se refleja fuera de la pantalla. Durante la premier, Juanpa vivió un momento que lo marcó: “Estaba ansioso, pero escuchar a más de cien personas reír al mismo tiempo me puso la piel chinita. Eso es lo que amo hacer: contar historias que se disfrutan en familia. Hubo incluso aplausos en medio del primer episodio, cuando Chingu Amiga enfrentó su miedo a lanzarse en paracaídas. Creo que eso habla de las grandes historias que tiene este show”.

"El lomo saltado es una perra locura”

Cuando se le pregunta si habrá una segunda temporada —y si esta vez incluiría al Perú—, Juanpa no duda: “Primero, amo el lomo saltado. Es de mis comidas favoritas. Y el ceviche, también , pero el lomo saltado es una perra locura”.

Entre bromas con Matt, asegura que le encantaría visitar Machu Picchu: “La gente en Perú es de lo más cálido que he conocido. Fui DJ allá una vez y fue increíble. Siempre me quedé con las ganas de conocer Machu Picchu… deberíamos ir y acurrucarnos en la cima”.

Matt sonríe: “No sé qué decir al respecto, pero sí deberíamos ir a ver Machu Picchu. Me encantaría hacer otra temporada; creo que sería genial. Deberíamos repetirlo una y otra vez, seguir dando la vuelta al mundo”.

“La vida se va rápido, hay que salir de la zona de confort”

Más allá del caos y la comedia, La peor vuelta al mundo deja una idea clara: la importancia de lanzarse a la vida, aun cuando no todo sale como se planea. “Si no frenamos de vez en cuando para salir de la zona de confort, parpadeas y pasaron diez años”, reflexiona Juanpa.

Y antes de terminar la entrevista, confiesa: “A veces me dicen que soy demasiado, que tengo demasiada energía, que debería bajarle tres rayitas... pero ver que eso también tiene un lado positivo me conmueve, me hace muy feliz”.

