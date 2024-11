A cumplir el "sueño mexicano": La razón detrás de una mujer que decidió emigrar de USA a México

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Y sí sé que hay más oportunidades aquí, pero solo Dios sabe, tal vez me va mejor allá en México”, cuenta Leslie López, una joven de raíces mexicanas que nació en California, Estados Unidos, y quien se convirtió en tendencia al anunciar que emigraría al país azteca para cumplir el "sueño mexicano".

López se quedó sin empleo recientemente, por lo que decidió convertirse en tiktoker mientras vendía postres y burritos. No obstante, la situación económica de Leslie no es la mejor: Estuvo a punto de convertirse en homeless.

El "sueño mexicano" de Leslie

A pesar de haber logrado bastante popularidad en TikTok, donde se encuentra con el usuario @itslyset, y haber recibido donativos; Leslie y su esposo ya no pueden costear una vida en Newark, Alameda.

Entonces tomaron la decisión de mudarse a México, para vivir con su madre y abuela. “No tengo miedo, tengo felicidad”, declaró a Univision 14. La mudanza se realizó el 1 de noviembre, con un boleto de viaje sin fecha de retorno a EE.UU.

No obstante, López no descarta en algún momento volver al país donde nació. “¿Sí planeo regresar? Sí planeo regresar, nada más no sé cuándo… mi sueño americano es el sueño mexicano”, señaló.

