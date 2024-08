Estados Unidos: Arizona podrá exigir prueba de ciudadanía para registrar nuevos votantes

No obstante, la Corte Suprema de USA rechazó bloquear a aquellas personas que ya se habían registrado para participar en las elecciones de noviembre sin proporcionar dicha prueba.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el jueves 22 de agosto que Arizona puede exigir una prueba de ciudadanía para registrar a nuevos votantes, pero rechazó bloquear a más de 40 000 personas que ya se habían registrado para participar en las elecciones de noviembre sin proporcionar dicha prueba.



El Partido Republicano de Arizona había solicitado al máximo tribunal emitir un fallo de emergencia sobre el cumplimiento de una nueva ley que prohíbe votar a los arizonenses que no muestren un certificado de nacimiento o un pasaporte al registrarse.

Prueba de ciudadanía para votar

En las formas federales solo se pregunta al votante si es ciudadano de Estados Unidos y aclara que es un delito registrarse para votar si alguien no es ciudadano de este país.



La Corte Suprema mantuvo esta disposición, por lo que todas las personas que se han registrado usando la forma federal podrán votar en las elecciones presidenciales, pero no en las estatales.



Es decir, el Supremo mantuvo intacta la nueva ley de Arizona que exige prueba de ciudadanía para votar cuando se utiliza la forma estatal.



Al respecto, el secretario del Estado de Arizona, Adrian Fontes dijo en un comunicado que los condados rechazarán cualquier aplicación de registro de votantes estatal que no cuente con prueba de ciudadanía, cumpliendo así con la decisión del máximo tribunal.



