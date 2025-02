Costco: Estos son los únicos empleados que recibirán el aumento de salario a U$D 30 por hora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El anuncio de Costco sobre el incremento salarial por encima de los U$D 30 por hora fue recibido con entusiasmo por miles de sus empleados. Sin embargo, no todos los trabajadores de la compañía podrán acceder a este beneficio. La empresa dejó fuera de esta mejora salarial a cerca de 18 000 empleados sindicalizados, generando incertidumbre sobre su futuro laboral y reavivando las tensiones con el sindicato International Brotherhood of Teamsters.

Según informó Bloomberg, el aumento solo aplica a las tiendas no sindicalizadas, dejando a cerca de 50 tiendas fuera de este beneficio. La decisión se da en medio de un conflicto laboral con los trabajadores organizados, quienes han manifestado su descontento y han considerado la posibilidad de una huelga para exigir mejores condiciones salariales y laborales.

Estos trabajadores recibirán el aumento

Los empleados no sindicalizados ubicados en la parte más alta de la escala salarial recibirán un aumento de U$D 1 por hora, alcanzando un salario de U$D 30.20 por hora. Además, en los próximos dos años tendrán incrementos adicionales de U$D 1 por hora cada año.

Por otro lado, los empleados no sindicalizados en los niveles salariales más bajos recibirán un aumento de U$D 0.50 por hora, estableciendo un salario mínimo de U$D 20 por hora. Además del incremento salarial, Costco anunció otros beneficios, como una semana extra de vacaciones tras 30 años de servicio y vacaciones para los empleados nuevos durante su primer año en la empresa.

Este cambio beneficiará a más de 200 000 empleados de la cadena, dejando fuera a los trabajadores sindicalizados, quienes continúan a la espera de negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.

El futuro de los empleados sindicalizados

Los cerca de 18 000 trabajadores afiliados a los Teamsters que laboran en 50 tiendas de Costco en EE.UU. no accederán al aumento ni a los beneficios adicionales anunciados por la empresa. El sindicato había manifestado su intención de ir a huelga en caso de no llegar a un acuerdo con la compañía, lo que podría intensificar la presión sobre la dirección de Costco en las próximas semanas.

Un portavoz del sindicato aseguró que la presión ejercida por los Teamsters fue determinante para que la empresa mejorara las condiciones salariales. Sin embargo, al dejar fuera del incremento a los trabajadores sindicalizados, la situación sigue sin resolverse, y la posibilidad de un paro laboral sigue latente.

Por el momento, no hay información oficial sobre cómo o cuándo se implementará el aumento salarial para los empleados no sindicalizados, ni sobre el estado de las negociaciones del contrato de los Teamsters. La abogada laboral Jane Jacobs señaló en Forbes que “las huelgas son una propuesta extremadamente costosa para todos los involucrados. No hay ganadores en una huelga, incluidos los empleados que pierden salarios”.

Con este escenario, la tensión entre Costco y los trabajadores sindicalizados sigue en aumento, y el desenlace de esta disputa podría definir el rumbo de las relaciones laborales dentro de la empresa.

Créditos vídeo: YouTube | @compuganancias457.