California: Gobernador Newsom rechaza proyecto para otorgar préstamos hipotecarios a indocumentados

Gavin Newsom, gobernador de California, señaló que la financiación estatal es limitada y no alcanzaría para apoyar a los inmigrantes indocumentados.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó el proyecto de ley que podría haber permitido que inmigrantes indocumentados fueran elegibles para préstamos bajo un programa estatal que ofrece asistencia a compradores de vivienda por primera vez.

La propuesta generó una fuerte oposición de los republicanos, tanto dentro como fuera de California, quienes argumentaron que el estado, conocido por su costoso mercado inmobiliario, debería priorizar la asistencia para la vivienda a los residentes que están en el país legalmente.

Sin embargo, los defensores de la norma afirmaron que esta habría mejorado la calidad de vida de familias trabajadoras, independientemente de su estatus migratorio.

¿Por qué fue rechazada la propuesta?

Newson señaló que no podía firmar el proyecto de ley debido a la financiación limitada disponible para los programas estatales de asistencia para la vivienda.

“La ampliación de la elegibilidad del programa debe ser cuidadosamente considerada dentro del contexto más amplio del presupuesto anual del estado para asegurar que gestionemos nuestros recursos de manera efectiva”, escribió Newsom en una carta explicando su decisión.

Cabe resaltar que California ha aprobado préstamos hipotecarios para casi 4 000 familias desde 2023 bajo el programa, anunció Newsom en junio. California Dream for All ofrece hasta el 20%, y no más de U$D 150 000, para el pago inicial o los costos de cierre de una vivienda.

El gobernador dijo en una conferencia de prensa el viernes 6 de septiembre que no especularía sobre si habría firmado el proyecto de ley si hubiera más fondos disponibles. La legislación tenía como objetivo expandir la elegibilidad a un "programa que no tenía dinero", dijo Newsom, calificando la propuesta como "innecesaria".