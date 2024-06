¿Me pueden ayudar con comida gratis en Miami Dade si no tengo 'Green Card'?

Diversas organizaciones y programas gubernamentales proporcionan ayuda alimentaria sin importar el estatus migratorio, asegurando que todas las familias necesitadas reciban el apoyo necesario para combatir la inseguridad alimentaria.

Las madres inmigrantes en el condado de Miami-Dade a menudo se preguntan si pueden acceder a despensas de alimentos gratuitas a pesar de no tener una Green Card. La respuesta es afirmativa. Existen numerosas instituciones gubernamentales y organizaciones religiosas en el condado que proporcionan asistencia alimentaria a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

El programa de Despensas de Alimentos para Familias en Miami-Dade se ha diseñado específicamente para apoyar a las familias necesitadas, brindándoles acceso a alimentos nutritivos y de calidad.

Todos apoyan

El programa opera a través de una red colaborativa que incluye organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, bancos de alimentos y voluntarios comprometidos.

Estas despensas ofrecen una variedad de productos, como frutas y verduras frescas, productos lácteos, carne y otros alimentos no perecederos.

Créditos video: YouTube | @Univision Nueva York

Las familias que desean acceder a estos servicios deben cumplir con algunos criterios de elegibilidad que pueden variar según la agencia o la organización que administra la despensa.

Instituciones comprometidas

En Miami Dade, las instituciones gubernamentales como el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Miami-Dade y Miami Dade Community Action and Human Services, junto con organizaciones religiosas como Catholic Charities of the Archdiocese of Miami y Jewish Community Services of South Florida, son claves en la distribución de alimentos.

Feeding South Florida, la organización de alivio del hambre más grande de la región, también juega un papel fundamental al colaborar con iglesias y grupos religiosos para operar varias despensas de alimentos en el área.

Para acceder a estos programas, las familias deben contactar directamente a la institución de su elección para obtener información sobre los requisitos de elegibilidad.

Aunque muchas organizaciones requieren una prueba de residencia en Miami-Dade, varias despensas operan bajo una política de 'no preguntas', ofreciendo alimentos a quienes los necesiten sin la necesidad de documentación. Esto asegura que cualquier individuo o familia, independientemente de su estatus migratorio, pueda recibir la ayuda alimentaria que necesita.