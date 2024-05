Llegan para quedarse: la lista de restaurantes que abrieron esta semana en San Antonio

El corredor inferior de Broadway, en San Antonio, Texas, está viviendo un renacimiento culinario, con una serie de nuevas aperturas de restaurantes y cafeterías que están revitalizando la zona.

El corredor inferior de Broadway cerca de Pearl y el centro de la ciudad de San Antonio, está experimentando una transformación culinaria vibrante que viene dándole gran valor a Texas, en Estados Unidos. A pesar de las recientes salidas de algunos establecimientos, nuevos restaurantes y cafeterías están floreciendo, prometiendo una variada oferta gastronómica para los residentes y visitantes.

Aquí te presentamos los lugares que han abierto recientemente o que están a punto de inaugurar.

Aperturas recientes

P. Terry's Burger Stand | Ubicado en 3302 Broadway, en el antiguo restaurante chino King's Palace, P. Terry's ya está atendiendo a los comensales desde las 7 am hasta la 1 am de lunes a jueves, extendiendo su horario hasta las 3 am los viernes y sábados, y de 8 am a 1 am los domingos.

NOLA Brunch & Beignets | Este favorito de Tobin Hill se ha trasladado a 1101 Broadway, Suite 120, ofreciendo un nuevo espacio con estacionamiento exclusivo, una ventana para caminar y una sala de fiestas privada. Abre de 8 am a 3 pm de miércoles a domingo.

Postino | El restaurante y cafetería de vinos abrió sus puertas el 4 de junio en 2600 Broadway, ocupando el antiguo espacio de Summer Classics. Postino ofrece vinos boutique y cervezas artesanales acompañados de un menú variado que incluye bruschettas, panini, ensaladas y tablas de embutidos. Estará abierto todos los días para el almuerzo y la cena.

The Newstand | En 1900 Broadway, Suite 106, cerca de Josephine Street, este nuevo quiosco ofrece café, sándwiches, pasteles, mercadería y vino, con un horario de 7 am a 7 pm todos los días. Además, cuenta con aparcamiento gratuito en Josephine Street y en un garaje cercano.

Todos estos nuevos restaurantes se encuentran o encontrarán en el corredor inferior de Broadway, en San Antonio, Texas.

Próximas aperturas

Chilaquiles Buen Día | Se ubicará en 1639 Broadway, en el lugar que antes ocupaba Earl Abel. Este será el primer restaurante del grupo hotelero Pan y Agua de El Paso en San Antonio, ofreciendo chilaquiles, tacos, cerveza, cócteles y aguas frescas.

Hash Kitchen | Planeado para abrir a finales de año en 4108 Broadway, en el antiguo restaurante Jim's. Este lugar es conocido por su barra Bloody Mary y los clásicos del brunch.

La Panaderia | Esta querida panadería de San Antonio abrirá en el antiguo Fratello's en 2503 Broadway. Aunque aún está en renovación, se espera que abra a fines de este verano.

Pumpers: An Adult Burger Store | Está programado para abrir a finales de julio en 1101 Broadway, cerca de NOLA. Este será el primer local físico del chef Stefen Bowers.

Terry Black's BBQ | Este famoso restaurante de barbacoa de Austin planea construir un establecimiento en 2100 Broadway, que incluirá un restaurante, un hotel, un spa y un estacionamiento.

Mientras nuevos sabores se establecen en Broadway, la oferta gastronómica de San Antonio sigue creciendo y evolucionando.