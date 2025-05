Ron DeSantis firmó este proyecto de ley que protege a inmigrantes en Florida: ¿De qué se trata?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los inmigrantes en Florida, incluso quienes están enfrentando un proceso de deportación, han recibido una buena noticia esta semana: el gobernador Ron DeSantis firmó una nueva ley que busca protegerlos de estafas. Esta medida ha sido bien recibida por la comunidad, ya que responde a uno de los problemas más frecuentes que enfrentan: caer en manos de personas que se hacen pasar por abogados.

El objetivo principal de esta ley es prevenir fraudes relacionados con servicios de inmigración, especialmente aquellos que afectan a quienes están en situaciones legales más vulnerables. Gracias a esta nueva norma, se endurecen las sanciones contra quienes engañan a los inmigrantes, brindándoles mayor seguridad y herramientas para denunciar. Dicho esto, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿En qué consiste el proyecto de ley firmado por Ron DeSantis?

En un paso importante para proteger a la comunidad inmigrante en Florida, DeSantis firmó el pasado 22 de mayo una ley que busca frenar los fraudes relacionados con trámites migratorios. Esta medida apunta directamente a una práctica común en el sur del estado: el “fraude notarial”, donde personas que no son abogados cobran por servicios que no están autorizados a ofrecer.

La confusión nace porque, en varios países de América Latina, los notarios sí son abogados. Por eso, muchos inmigrantes en Estados Unidos asumen que ocurre lo mismo y terminan confiando sus trámites a personas no calificadas. El resultado puede ser devastador: desde pérdidas de dinero hasta errores en formularios que complican su estatus migratorio o incluso provocan una deportación.

Con la nueva normativa, ahora, todos los notarios que no sean abogados con licencia deben colocar un aviso claro y visible en sus oficinas y sitios web. El mensaje deberá advertir que no están autorizados a brindar asesoría legal ni a cobrar por ella. Además, se deja en claro que estas personas no pueden representar a nadie en temas migratorios para evitar malentendidos.

La ley también prohíbe que estos notarios se promocionen con frases como "especialista en inmigración" o "asistente legal", ya que inducen al error. Y lo mejor para las víctimas: ahora podrán demandar por los daños causados y recuperar su dinero. Este es un avance que da herramientas reales para que los inmigrantes puedan protegerse, estar mejor informados y no ser estafados.