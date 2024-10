Elecciones en USA 2024: Trump ataca a inmigrantes al afirmar sin sustento que "quitan empleos" a hispanohablantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y candidato republicano a la Casa Blanca, aseguró recientemente en una mesa redonda con población latina que la inmigración irregular quita empleos a hispanohablantes en este país, algo que no respaldan datos históricos.



"Déjenme decirles lo que pasa en la frontera, porque les afecta probablemente más a ustedes que a ningún otro, a los afroamericanos y a los hispanos estadounidenses: la gente está llegando en masa y robándoles sus trabajos, les quitan sus trabajos, y eso es por culpa de Kamala (Harris) y (Joe) Biden. En este caso es culpa de ella, porque estaba a cargo de la frontera", indicó Trump, según reporta la agencia de noticia EFE.



El exmandatario estuvo rodeado de un grupo de empresarios y trabajadores hispanos, que alabaron su política económica cuando estuvo al frente del país entre 2017 y 2021, entre ellos el consejero delegado de Goya Foods, Robert Unanue, estadounidenses con fuertes vínculos con España y muy cercano a Trump.

¿Qué dicen los datos sobre la inmigración en Estados Unidos?

Según el Departamento de Trabajo de EE.UU., las y los inmigrantes, especialmente aquellos(as) sin permiso de trabajo, realizan labores en roles diferentes al de la población estadounidense, incluso aquella sin haber finalizado la educación secundaria.



Por lo general, las y los inmigrantes optan por trabajos relacionados a la construcción o limpieza, así como tareas agrícolas, coincidiendo con el tipo de labores que los nacionales no quieren, y no son competencia para trabajadores nativos con dominio del inglés, además de no competir en un mercado laboral rígido, sino que son utilizados, en muchas ocasiones, para apoyar la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.



Estas son lagunas de las tesis de una investigación del economistas de la Universidad de California Davis, Giovanni Peri, que concluyó que el flujo de refugiados cubano en los 80 en Miami contribuyó a una mejora en los salarios de los trabajadores afroamericanos e hispanos residentes en la zona.



Los nacidos en el extranjero dentro de la fuerza laboral estadounidenses representan alrededor del 20 % del total e incluyen personas que son ciudadanas o tienen permiso legal de trabajo, según EFE.



