EE.UU.: Elon Musk y las falsas teorías que impulsó para desmantelar USAID

En solo unos días, Elon Musk logró transformar la percepción sobre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con una serie de publicaciones en su red social X. Sus mensajes, que promovieron teorías conspirativas sobre la institución, fueron amplificados por figuras influyentes y terminaron alineándose con las políticas de Donald Trump, quien decidió congelar su financiamiento y reducir drásticamente su personal.

El impacto de estas publicaciones no se hizo esperar. A medida que las teorías se viralizaban en X, políticos y medios afines a Trump reforzaron la idea de que USAID operaba con una agenda oculta. Esto allanó el camino para que el actual presidente tomara medidas radicales contra la agencia, afectando directamente su capacidad para brindar asistencia humanitaria en más de 100 países.

El impacto de los mensajes de Musk

Las publicaciones de Musk sobre USAID incluyeron afirmaciones incendiarias en las que describió a la agencia como "una organización criminal" y "un nido de víboras marxistas". En cuestión de horas, sus palabras fueron replicadas por cuentas verificadas con millones de visualizaciones, impulsando la narrativa de que USAID servía para la manipulación política y el despilfarro de fondos públicos.

Hasta entonces, USAID contaba con un respaldo bipartidista en Washington D.C., pero la ofensiva mediática provocó un giro en su situación. Trump, quien ya había cuestionado el rol de la agencia, firmó una orden ejecutiva que congeló la ayuda exterior y anunció la reducción del personal de USAID de más de 5 000 empleados a solo 290.

Reacciones y consecuencias políticas

El golpe contra USAID no se limitó a la suspensión de fondos. Trump reforzó su postura con una serie de publicaciones en Truth Social, donde insistió en que la agencia operaba con niveles de "corrupción raramente vistos antes". Además, ordenó una revisión de todos los subsidios otorgados a organizaciones no gubernamentales (ONG), con el objetivo de eliminarlos si no se alineaban con los "intereses nacionales".

Por otro lado, la Casa Blanca y el Departamento de Estado evitaron pronunciarse al respecto, mientras que Musk siguió promocionando en X cuentas anónimas que desenterraban presuntas conexiones entre políticos y el financiamiento de USAID.

La conspiración y el ecosistema digital

El discurso en contra de USAID no se gestó de la nada. Durante años, en círculos digitales marginales, se había promovido la idea de que la agencia funcionaba como una "herramienta de censura" y un mecanismo para la imposición de ideologías. Sin embargo, fue la intervención de Musk la que llevó estas teorías al centro del debate público.

Según Pyrra, una plataforma de análisis de redes sociales, la narrativa contra USAID se ha expandido más allá de X, llegando a foros como Gab y Telegram, donde continúa evolucionando con nuevos elementos para reforzar su difusión.

El rol de Mike Benz en la narrativa

Uno de los personajes clave en la diseminación de estas teorías ha sido Mike Benz, un exfuncionario de la Administración Trump convertido en un influyente creador de contenido. Musk ha interactuado con él en X en más de 40 ocasiones en la última semana, amplificando sus ideas.

Benz ha utilizado su cuenta para insinuar que USAID es una "herramienta de la CIA" y que su financiamiento ha servido para censurar el discurso en redes sociales y manipular elecciones. Aunque sus argumentos carecen de pruebas concretas, han sido clave para fortalecer la narrativa en contra de la agencia.

El futuro de USAID tras los recortes

Con el drástico recorte de personal y el congelamiento de fondos, el futuro de USAID es incierto. La agencia ha sido históricamente un pilar en la asistencia humanitaria global, proporcionando alimentos y medicinas a más de 100 países. Sin embargo, la desinformación y las decisiones políticas basadas en narrativas digitales han puesto en jaque su continuidad.

A medida que Musk y Trump continúan promoviendo su postura en redes sociales, expertos advierten que la desinformación podría seguir marcando el rumbo de las políticas de ayuda internacional en los próximos meses.

Créditos vídeo: YouTube | @ntn24.