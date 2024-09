Escándalo electoral en Oregón: Por error registraron a 1 259 no ciudadanos para votar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se conoció un nuevo caso de mal registro electoral en Estados Unidos a pocos meses de los comicios presidenciales de noviembre. El hecho ocurrió en Oregón, donde funcionarios revelaron el 23 de septiembre que se habría agregado erróneamente a más de 1 200 personas sin prueba documentada de ciudadanía al registro de votantes en los últimos años. Y nueve de ellas llegaron a sufragar.

Estas cifras son mucho más altas de lo que inicialmente reconoció la Oficina del Secretario de Estado o la División de Servicios de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Departamento de Transporte de Oregón.

Sin embargo, siguen siendo una pequeña fracción en comparación con los más de 3 millones de votantes registrados en Oregón, y los funcionarios enfatizaron que el error no afectará las elecciones generales de 2024.

Oregón: ¿Por qué ocurrió el registro electoral erróneo?

Ninguno de los 1 259 votantes registrados erróneamente recibirá boletas a menos que se vuelvan a registrar como ciudadanos.

El problema se debe a errores cometidos por el personal de recepción en las oficinas del DMV en todo el estado desde el 1 de enero de 2021, cuando Oregón comenzó a aceptar una gama más amplia de documentos de identidad, incluidos pasaportes extranjeros y certificados de nacimiento extranjeros, de personas que buscaban licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado.

Los funcionarios estatales confirmaron el 13 de septiembre que, desde 2021, 306 personas que presentaron pasaportes extranjeros al solicitar o renovar su licencia de conducir tuvieron estos documentos marcados incorrectamente como pasaportes estadounidenses, que solo poseen los ciudadanos.

Video: YouTube | KATU News

Esto provocó que la información de esos no ciudadanos fuera enviada de manera equivocada a la Oficina del Secretario de Estado para procesar su registro de votantes.

Una revisión posterior encontró que otras 953 personas fueron mal registradas para votar desde 2021 con certificados de nacimiento extranjeros. Desde que se supo sobre los errores, el DMV ha cambiado sus procesos para evitar errores similares, dijo Amy Joyce, administradora de la división.

Es un delito que los no ciudadanos se registren para votar o emitan un voto en elecciones federales y estatales, aunque algunas jurisdicciones permiten que los no ciudadanos voten en elecciones locales. Votar como no ciudadano puede resultar en sentencias de prisión, multas y deportación.