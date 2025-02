EE.UU.: Las cifras de deportados a México desde que Trump volvió a la Casa Blanca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

México ha recibido a 13 455 personas deportadas desde que comenzó el pasado 20 de enero el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, incluyendo a 2 970 extranjeros, señaló este viernes 14 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum.



“Son 13 455 (inmigrantes deportados recibidos). Estamos hablando, es desde el 20 de enero, cuando llegó el presidente Trump. 13 455 personas, de las cuales 10.485 son mexicanos y 2 970 extranjeros”, precisó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.



Deportaciones a México: Las cifras en los primeros meses de 2025

Apenas el viernes 7 de febrero, la mandataria había revelado que su gobierno recibió, desde el pasado 20 de enero, cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, a 10 964 inmigrantes deportados, de los que 2 539 no eran mexicanos.



La mandataria recordó ahora que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó una gira por Centroamérica, donde llegó a acuerdos con distintos países de esa región para la “repatriación” de personas desde EE.UU.



“Ellos están haciendo vuelos directos a muchos países, a Guatemala, a El Salvador, eso es parte de los acuerdos que ellos tomaron”, señaló.



Sin embargo, dijo que su gobierno por razones humanitarias está recibiendo a personas que no son mexicanas y son ellos quienes deciden si desean quedarse en México o regresar a su país de origen.



“Ellos de forma voluntaria tienen que decidir si se quedan en México y bajo qué condiciones o son repatriados a sus países”, enfatizó. Y señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha generado 391 números de seguridad social para connacionales.



También, se ha facilitado cerca de 500 contrataciones de mexicanos que llegan de Estados Unidos, gracias a un programa del gobierno mexicano con la iniciativa privada.



Cabe remarcar que en México inquietan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, que en 2024 recibió un récord de casi U$D 65 000 millones.

Video: YouTube | El Universal